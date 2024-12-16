Kılıçdaroğlu'ndan Özel'e İsim Vermeden Yanıt: 'Arkadaşlarımız Tasfiye Edilmemiş Olsaydı...'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gazeteci Murat Yetkin'in 'Meraklısı İçin Ortadoğu Kitabı'nda CHP'nin yer almaması üzerine özeleştiri vermiş ve "CHP Ortadoğu kitabında neden yok? Çünkü yoktuk. Her şeyi yazmışsınız. Yazılacak bir şey yapsaydık onu da yazardınız" ifadelerini kullanmıştı.

Bunun üzerine Murat Yetkin'e konuşan eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, isim vermeden Özgür Özel'e cevap verdi. "Cumhuriyet Halk Partisinin Suriye konusunda hiçbir şey yapmadığını söylemek doğru değil. Bölgeye barışın, istikrarın gelmesi için pek çok girişimimiz oldu" diyen Kılıçdaroğlu, 'Ortadoğu Barış ve işbirliği Teşkilatı (OBİT)' projesini hatırlattı.

'ARKADAŞLARIMIZ TASFİYE EDİLMEMİŞ OLSAYDI...'

Özgür Özel'in de o dönem yönetimde olması üzerine Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"O dönem bu faaliyetlerde bulunan arkadaşlarımız tasfiye edilmemiş olsaydı, bilgi ve fikirlerine başvurulmuş olsaydı, ‘Hiçbir şey yapılmadı’ yanlışına düşülmezdi. CHP, Türkiye’deki partiler içinde en güçlü arşive sahip olan partidir. Partinin yöneticileri bir sorunla karşılaştıklarında ilk bakacakları yer partinin hafızasıdır, arşividir. CHP, devlet kuran bir partidir. Devlet kuran bir partinin sözcülerinin ve de Genel Başkanının söylemlerinin bir ağırlığının olması gerekir. Daha önce de ifade ettiğim gibi, CHP’nin yıllardır sürdürdüğü Suriye politikasının haklılığı bugün çok daha net ortaya çıkmıştır. Ama üzülerek ifade edeyim ki bu haklı politikaların bugün yeterince seslendirilmemesi de en büyük üzüntümdür."

Kaynak: Yetkin Report