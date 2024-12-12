Selvi Kılıçdaroğlu İkisinin de Üzerini Çizdi, Takip Ettiği Tek Bir Kişi Kaldı

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu’nun yeni kararı, sosyal medyada dikkat çekti. Selvi Kılıçdaroğlu, CHP ve CHP Kadın Kolları'nın sosyal medya hesaplarını takipten çıktı. Artık sadece Kemal Kılıçdaroğlu’nu takip ediyor.

Esma Karayel Esma Karayel
Selvi Kılıçdaroğlu İkisinin de Üzerini Çizdi, Takip Ettiği Tek Bir Kişi Kaldı

14 ve 28 Mayıs tarihlerindeki Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde Twitter ve Instagram hesapları açan, sosyal medya hesaplarından eşi Kemal Kılıçdaroğlu’na destek olan Selvi Kılıçdaroğlu dikkat çeken bir hamle yaptı.

Selvi Kılıçdaroğlu İkisinin de Üzerini Çizdi, Takip Ettiği Tek Bir Kişi Kaldı - Resim : 1

Selvi Kılıçdaroğlu, CHP ve CHP Kadın Kolları'nın sosyal medya hesaplarını takipten çıktı, sadece Kemal Kılıçdaroğlu’nu takipte bıraktı. Selvi Kılıçdaroğlu’nun bu hareketi dikkat çekerken, Selvi Kılıçdaroğlu sebebine ilişkin bir açıklama yapmadı.

ÖZGÜR ÖZEL’E SÖYLEDİĞİ SÖZ ÇOK KONUŞULMUŞTU

Cumhuriyet Halk Partisi’nin 8. Genel Başkanı Özgür Özel olmuş, Kurultay’ın ilk gününde konuşan Özgür Özel “Bundan sonra başlattığı adalet yürüyüşüne hep beraber devam edeceğimiz Sayın Genel Başkanımıza teşekkür ediyorum” diyerek eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na teşekkürlerini iletmişti.

Selvi Kılıçdaroğlu İkisinin de Üzerini Çizdi, Takip Ettiği Tek Bir Kişi Kaldı - Resim : 2

Konuşma sonrası yerine oturmak üzere yürüyen Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile tokalaşmış, Selvi Kılıçdaroğlu ise Özel’e “Özgür Bey bağırmanız hoş olmadı!” diyerek tepki göstermişti.

Selvi Kılıçdaroğlu İkisinin de Üzerini Çizdi, Takip Ettiği Tek Bir Kişi Kaldı - Resim : 3

'AİRFRYER’ PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Selvi Kılıçdaroğlu’nun, seçim döneminde sosyal medya hesabından yaptığı 'Airfryer’ paylaşımı da çok konuşulmuştu. Selvi Kılıçdaroğlu "Eşime çok sormuşsunuz gençler. Aldık duruyor dur bakalım" açıklamasını yapmıştı.

Selvi Kılıçdaroğlu İkisinin de Üzerini Çizdi, Takip Ettiği Tek Bir Kişi Kaldı - Resim : 4

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