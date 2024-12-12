Emekli Olacaklara SGK Uzmanı Özgür Erdursun'ndan Hayati Uyarı: Bu Tarihlere Dikkat

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren gelişmeyi SGK uzmanı Özgür Erdursun açıkladı. SGK uzmanı Özgür Erdursun 2024'de emeklilik müracaatında bulunacakların izleyeceği yolları duyurdu.

Murat Beyaz Murat Beyaz
Emekli Olacaklara SGK Uzmanı Özgür Erdursun'ndan Hayati Uyarı: Bu Tarihlere Dikkat

SGK uzmanı Özgür Erdursun, milyonlarca emekliyi ilgilendiren önemli açıklamalarda bulundu. Erdursun, 2024 yılında emeklilik başvurusunda bulunacakların izlemesi gereken adımları detaylı bir şekilde sıraladı.

İşte emeklilik sürecinde dikkat edilmesi gereken noktalar...

1. HANGİ STATÜDEN EMEKLİ OLACAĞINIZI BELİRLEYİN

Erdursun, "Emekli olacağınız statüyü belirlemek için son 2520 gün içinde en çok hangi statüde prim ödendiğine bakmanız gerekiyor. Bu kapsamda SSK (4/A), Bağ-Kur (4/B), Emekli Sandığı (4/C) veya Banka Sandığı gibi statülerin prim gün sayılarınızı kontrol edin. Eksik prim günleriniz varsa, doğum, askerlik, yurtdışı, doktora, aylıksız izin gibi borçlanma haklarınızı kullanarak eksik günlerinizi tamamlayabilirsiniz" dedi.

Emekli Olacaklara SGK Uzmanı Özgür Erdursun'ndan Hayati Uyarı: Bu Tarihlere Dikkat - Resim : 1

2. BAŞVURU TARİHLERİNE DİKKAT EDİN

SGK uzmanı Özgür Erdursun'un uyarılarının devamı şöyle...

SSK ve Bağ-Kur (4/A, 4/B): 2024 emeklisi olmak ve emekli maaşında %30 kayıp yaşamamak için 31 Aralık 2024'e kadar başvuru yapmalısınız.
Kamu (Memur/4/C): Kamu çalışanları için son başvuru tarihi 14 Ocak 2025.

3. İŞTEN ÇIKIŞ İŞLEMLERİ

SSK (4/A) kapsamında emeklilik başvurusu yapacaksanız, öncelikle işyerinizden Kod:8 (emeklilik nedeniyle işten çıkış) işleminizi yaptırmanız gerekiyor.

4. E-DEVLET ÜZERİNDEN BAŞVURU

Emeklilik başvurusunu e-Devlet üzerinden yapacaksanız, şu adımları takip edin:

e-Devlet sistemine giriş yapın.
"Gelir Aylık Ödenek" bölümüne girin.
"Yeni Başvuru" seçeneğini seçerek başvurunuzu tamamlayın.

Emekli Olacaklara SGK Uzmanı Özgür Erdursun'ndan Hayati Uyarı: Bu Tarihlere Dikkat - Resim : 2

5. AYNI İŞYERİNDE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEKLER İÇİN

Eğer emeklilik başvurusu sonrası aynı işyerinde çalışmaya devam edecekseniz, işten çıkışınızı yaptığınız günün ertesi günü Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) ile tekrar işe girişiniz yapılmalıdır.

6. KIDEM TAZMİNATI HAKLARINIZ

Son çalıştığınız işyerinde bir yıl veya daha uzun süre çalışmışsanız, çalıştığınız yıl, ay ve güne göre kıdem tazminatınızı alabilirsiniz.

7. KULLANILMAMIŞ İZİN HAKLARINIZ

Emeklilik nedeniyle işten çıkış yaptığınızda, kullanmadığınız yıllık izinlerinizin ücretini alabilirsiniz.

8. İHBAR TAZMİNATI HAKKI

Emeklilik nedeniyle işten çıkış durumunda ihbar tazminatı hakkı bulunmamaktadır.

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