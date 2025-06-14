Rahmi Koç ve Ali Koç İçin Gece Yarısı Apar Topar İstifa Etti: Kimse Beklemiyordu
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un ağabeyi Ömer Koç, Stellantis'in TOFAŞ'a devri sonrası yapılan yönetim değişikliği kapsamında görevinden istifa etti. İşte perde arkası...
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TOFAŞ'ta önemli bir yönetim değişikliği yaşandı. Stellantis Otomotiv’in TOFAŞ’taki hisselerini devralmasının ardından Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un ağabeyi Ömer Koç, görevinden ayrıldı. Bu istifa, Rekabet Kurumu’na sunulan devralma şartlarının bir parçası olarak gerçekleşti.
Devir sürecine ilişkin düzenlemelere göre, Ford Otosan’ın Yönetim Kurulu’nda Koç ailesinden bir üyenin bulunması durumunda, TOFAŞ Yönetim Kurulu’nda Koç ailesinden kimsenin yer almaması gerekiyordu. Bu çerçevede Ford Otosan’daki görevlerine devam eden Rahmi Koç ve Ali Koç’un varlığı nedeniyle, Ömer Koç TOFAŞ Yönetim Kurulu’ndan çekildi.
KAP AÇIKLAMASINDA DETAYLAR PAYLAŞILDI
TOFAŞ tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, Ömer Koç’un yanı sıra İlker Erden ve Cengiz Eroldu’nun da kendi talepleriyle görevlerinden ayrıldığı belirtildi. Yerlerine yapılan atamalar ise şu şekilde oldu:
Ömer Koç’un yerine Levent Çakıroğlu,
İlker Erden’in yerine yine Levent Çakıroğlu,
Cengiz Eroldu’nun yerine ise Maxime Picat atandı.
Yeni yapı kapsamında Levent Çakıroğlu aynı zamanda Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine de getirildi. Tüm bu değişikliklerin, ilk genel kurul toplantısında onaya sunulacağı ifade edildi.
Bu hamleyle birlikte TOFAŞ yönetiminde dengeler yeniden şekillenirken, Stellantis devrinin ardından Koç Grubu'nun otomotivdeki stratejik yapılanmasında da dikkat çekici bir sayfa açılmış oldu.