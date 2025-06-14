Rahmi Koç ve Ali Koç İçin Gece Yarısı Apar Topar İstifa Etti: Kimse Beklemiyordu

KAP AÇIKLAMASINDA DETAYLAR PAYLAŞILDI

TOFAŞ tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, Ömer Koç’un yanı sıra İlker Erden ve Cengiz Eroldu’nun da kendi talepleriyle görevlerinden ayrıldığı belirtildi. Yerlerine yapılan atamalar ise şu şekilde oldu:

Ömer Koç’un yerine Levent Çakıroğlu,

İlker Erden’in yerine yine Levent Çakıroğlu,

Cengiz Eroldu’nun yerine ise Maxime Picat atandı.

Yeni yapı kapsamında Levent Çakıroğlu aynı zamanda Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine de getirildi. Tüm bu değişikliklerin, ilk genel kurul toplantısında onaya sunulacağı ifade edildi.

Bu hamleyle birlikte TOFAŞ yönetiminde dengeler yeniden şekillenirken, Stellantis devrinin ardından Koç Grubu'nun otomotivdeki stratejik yapılanmasında da dikkat çekici bir sayfa açılmış oldu.