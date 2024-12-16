Oğlu Feci Kazada Ölümden Döndü, Gözyaşlarını Tutamadı

Karaman'da bir traktörün devrilmesi sonucu sürücü ölümden döndü. Sürücünün babası, kaza bölgesine gelerek, oğluna gözyaşları içinde sarıldı.

Oğlu Feci Kazada Ölümden Döndü, Gözyaşlarını Tutamadı

Karaman’da devrilen traktörün sürücüsü ölümden dönerken, kaza yerine gelen baba kaza yapan oğluna sarılarak gözyaşı döktü.

Bahçelievler Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, İ.B. (28) idaresindeki traktör sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Oğlu Feci Kazada Ölümden Döndü, Gözyaşlarını Tutamadı - Resim : 1

Kabin sayesinde sürücü kazayı yara almadan atlatırken, traktörde maddi hasar oluştu. Kazayı duyarak olay yerine gelen baba ise oğlunu karşısında görünce, “Nasıl sağ çıktın oğlum” diyerek sarılarak gözyaşı döktü.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

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