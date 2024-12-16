Aydın'da Trenin Çarptığı Kadın Ağır Yaralandı

Aydın'ın Köşk ilçesinde raylardan karşıya geçmek isteyen kadına tren çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kadın, çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ve jandarma ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Aydın'da Trenin Çarptığı Kadın Ağır Yaralandı

Olay, Ovaköy Mahallesi mevkiinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tren raylarından karşıya geçmek isteyen bir kadına tren çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan kadın ağır yaralandı.

Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadına ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

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