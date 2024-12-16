Gıda Skandalı Patatese Sıçradı! Bu Kez Tunus Sınırdan Çevirdi... İçinden Çıkan Bakteri Tüm Dünyada Karantina Listesinde

Türkiye'den Tunus'a ihraç edilen patateslerde iki zehirli bakteri tespit edildi. Tunus, patatesleri sınırdan geri çevirerek Türkiye'ye iade etti. Firma yetkililerinden aldığımız bilgilere göre, patatesler iade süreci sonrası imha edilecek. Mevcut bakterilerden biri dünya genelinde karantina listelerinde yer alırken diğeri ise bir tarlaya bulaştıktan sonra oradaki patates tarımına 5 yıl süreyle izin verilmemesini gerektiriyor.

Eda Narin Eda Narin
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Gıda Skandalı Patatese Sıçradı! Bu Kez Tunus Sınırdan Çevirdi... İçinden Çıkan Bakteri Tüm Dünyada Karantina Listesinde

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın gıda ifşalarının yanı sıra Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Gıda ve Yemler İçin Hızlı Alarm Sistemi'nde (RASFF) de her gün yeni bir skandal ortaya çıkıyor. Son skandallardan birisi ise Tunus sınırında yapılan incelemelerle tespit edildi.

Türkiye'den Tunus'a ihraç edilmek istenen patateslerde zararlı bakteriler tespit edildi. Tunus, patatesleri sınırdan geri çevirdi ve Türkiye'ye iade etti. Patateslerde tespit edilen bakteriler ise 'Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus' ve 'Ralstonia solanacearum' olarak belirlendi.

Gıda Skandalı Patatese Sıçradı! Bu Kez Tunus Sınırdan Çevirdi... İçinden Çıkan Bakteri Tüm Dünyada Karantina Listesinde - Resim : 1

PATATESLER İMHA EDİLECEK

Firma yetkililerinden aldığımız bilgilere göre, Tunus'un geri çevirdiği patates miktarı 3 bin ton. Patateslerin imha süreci için 19 Aralık'ta Mersin Limanı'nda olacağı öğrenildi.

ZARARLI BAKTERİLERİN ETKİLERİ NELER?

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sitesinde 'Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus' bakterisinin zararlarından şöyle bahsediliyor:

"Bütün dünyada karantina listelerinde ve EPPO'nun A2 listesinde yer alan bir etmendir. Etmenin konteyner ve alet ekipmanlar ile uzun mesafelere kolayca taşınabilmesi nedeniyle özellikle patates ticareti yapan ülkeler açısından yüksek risk teşkil etmektedir."

'Ralstonia solanacearum' bakterisinden ise şöyle bahsediliyor:

"Hastalık etmeni bir bakteridir. Domates ve patates bitkisini kökleri yoluyla hastalandırır. Etkili bir mücadele yöntemi yoktur. Bu hastalıkla bulaşık olan tarlalarda domates ve patates tarımına 5 yıl süreyle izin verilmez."

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Kaynak: Haber Merkezi

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