Ev Hayali, Sazan Sarmalı Yöntemiyle Yalan Oldu!

Elazığ'da ev almak için arayışta olan Murat Kaya'nın (36) annesine ulaşan bir komşusu, 2 milyon 100 bin liraya uygun bir ev olduğunu söyledi. Bunun üzerine Kaya, kendisini emlakçı olarak tanıtan bir kadın ile iletişime geçti. Emlakçı kadın, evlere müşterileri götürüp para kazandığını ve bu satıştan 40 bin lira para kazanacağını kendilerinin almadığı taktirdi hali hazırda 2 milyon 300 liraya başka bir alıcısının olduğunu beyan etti.

Kaya, bunun bir fırsat olduğunu düşünerek emlakçı kadın ve kendisini polis olarak tanıtan tapu maliki ile buluşarak yeni yapılan 3+1 daireyi gezip beğendi. Ardından Kaya, sözde emlakçı kadın ve kendisini polis olarak tanıtan şahıs ile Elazığ Tapu Müdürlüğünden randevu alarak işlemlere başladı. Tapu işlemleri sırasında emlakçı kadın, 500 bini polisin hesabına, kalan 1 milyon 600 bin lirayı ise evin gerçek sahibinin gönderdiği IBAN'a atmasını istedi. Bunu beceremeyeceğini söylemesi üzerine Kaya'nın elinden telefonu alan kadın, 500 bin lirayı tapu maliki olarak görünen sözde polisin hesabına, 1 milyon 600 bin lirayı ise 4'üncü bir şahsın hesabına, açıklamasına 'Elden alınan borç' yazarak havale etti.

İmza işlemlerine gelindiğinde şahıs, paranın hesaba gelmediğini ifade ederek işlemleri iptal etti. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis duruma el koydu. Gerçek polisler, kendini polis olarak tanıtan şahsın hesabına atılan 500 bin lirayı Kaya'nın hesabına geri göndertti.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan şikayetin ardından İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaya karışan diğer şahısların yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

'TÜM BİRİKİMİM GİTTİ'

1 milyon 600 bin lira dolandırıldığını belirten Murat Kaya, "Gökyüzünde Allah'a yerde ise Elazığ Adliyesine güveniyorum. İnşallah bu mağduriyetim giderilecektir. Tüm birikimim gittiği için çok mağdurum. Yıllardır bir ev almak isterken, bu şekilde dolandırılmak kadar kötü bir şey yoktur. Suç duyurusunda bulundum. Gereken yerlere hepsine bilgileri verdim. Sağ olsunlar hepsi ilgilendiler. Neticede en yakın zamanda, bir bilgi elde edineceğiz inşallah" dedi.

Kaynak: İHA