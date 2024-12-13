Gıda Skandalında Yeni Perde! Bu Kez Almanya Sınırdan Çevirdi... Türkiye'den İhraç Edilen Ürünler Piyasadan Toplatılıyor

Türkiye'den Almanya'ya ihraç edilen falafel karışımında alerjen madde tespit edildi. Falafel karışımında "Gluten içermez" ibaresi yer almasına rağmen gluten çıktı. Almanya ürünleri sınırdan geri çevirdi ve piyasadan çekme kararı kaldı.

Eda Narin Eda Narin
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Gıda Skandalında Yeni Perde! Bu Kez Almanya Sınırdan Çevirdi... Türkiye'den İhraç Edilen Ürünler Piyasadan Toplatılıyor

Türkiye, gıda skandallarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Türkiye'nin yurtdışına ihraç ettiği ürünlerde art arda sağlığa zararlı maddeler tespit ediliyor. İhraç edilen ülkeler ise bu ürünleri sınırdan çeviriyor. Son ürün ise falafel karışımı oldu.

ALERJEN MADDE TESPİT EDİLDİ

Almanya, Türkiye'den ihraç ettiği falafel karışımında 'Gluten içermez' ibaresi yer almasına rağmen gluten tespit edildi. Bu tehlike, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Gıda ve Yemler İçin Hızlı Alarm Sistemi'ne (RASFF) geçti. Sınır kontrollerinde yapılan tespit sonrası "beyan edilmemiş alerjen" ibaresi sisteme işlendi ve 'potansiyel riskli' olarak işaretlendi.

Almanya, bu tespit sonrası ürünleri piyasadan çekme kararı aldı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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