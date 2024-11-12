Antep Fıstığından Sonra Şimdi de Kayısı... Hollanda Geri Gönderdi: İzin Verilenden Tam 35 Kat Fazla Zehir Çıktı

Türkiye gıda kriziyle boğuşurken Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayımladığı ifşa listeleri vatandaşlarda endişeye neden oldu. Türkiye'de satılan ürünlerin yanı sıra ihraç edilen ürünlerde de skandallar bitmiyor. Son olarak İtalya'ya gönderilen Antep fıstıklarında karaciğer kanseri riskini artıran aflatoksinin, izin verilenden 7 ila 9 kat fazla olduğu tespit edildi. Tespit edilen yüksek aflatoksin oranı nedeniyle ürünler sınırda durdurularak geri gönderildi.

ANTEP FISTIĞINDAN SONRA KAYISI SKANDALI

Antep fıstığından sonra bir skandal da kayısıda yaşandı. Gıda Dedektifi'nin aktardığına göre, Hollanda'ya ihraç edilmek istenen kayısılarda izin verilen limitlerin tam 35 katı oranında okratoksin tespit edildi. Ürünler sınırdan geri çevrilerek iade edildi. Bununla birlikte vatandaşlarda iade edilen ürünlerin Türkiye'de satılacağı endişesi oluştu.

OKRATOKSİN NEDİR?

Okratoksinin bazı küflerin tahıllar, baharatlar, kahve, kuru incir ve kuru üzüm gibi ürünlerde oluşturduğu toksik (zehirli) bir madde olduğu biliniyor. Bu maddenin ölümle sonuçlanan ciddi böbrek rahatsızlıklarına neden olduğu belirtiliyor.

Kaynak: Gerçek Gündem