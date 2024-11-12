İstanbul'un Göbeğinde Korkutan Olay: Binanın Balkonu Çöktü, Vatandaşlar Tahliye Edildi

İstanbul Kartal'da Atalar Mahallesi Uzay Sokak'taki 3 katlı bir binada, dün gece saat 22.30 sıralarında korkutan bir olay yaşandı. İkinci kattaki dairenin balkonu, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı çöktü. Olayda şans eseri can kaybı veya yaralanma olmadı, ancak bina güvenlik önlemleri çerçevesinde boşaltıldı.

Olay yerine gelen ekipler çevrede güvenlik önlemleri alırken, zabıta sabah saatlerinde binayı mühürledi. Binanın diğer balkonları ve duvarlarında çatlaklar fark edildi. Belediye ekiplerinin, binanın kolonlarından karot örneği alarak yıkım kararına ilişkin değerlendirme yapacağı bildirildi.

"ESKİ BİR BİNA, 30 YILLIK VARDIR"

Balkonu çöken binanın bitişiğinde oturan Çağlar Akpınar, "Akşam büyük bir gürültü duyduk. Önce kamyondan bir şeyler boşaltıldığını zannettik. Dışarıya baktığımızda balkonun çöktüğünü gördük. Sonrasında binadakilerde ve komşularda panik yaşandı. Daha sonra ekipler gelip çalışma yaptılar. Bina boşaltıldı. Yaralanma olmadı. Herkes evindeydi. Kapıda da kimde yoktu. Korkunç ve üzücü bir olaydı. Eski bir bina. Herhalde 30 yıllık vardır. Ekipler balkondan düşen demir ve beton parçalarını aldılar" dedi.

Kaynak: DHA