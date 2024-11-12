ABD'de Kaldırılması İstenen Elektronik Oylama Türkiye'ye Geliyor! YSK Başkanı 'Karar Meclis'in' Dedi

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, ABD'de 5 Kasım'da düzenlenen başkanlık seçimlerini yerinde takip ettikten sonra Türkiye’ye dönerek, oradaki elektronik oylama sistemini incelediklerini ve bu uygulamayı gündeme alacaklarını belirtti. ABD'de güvenilirliği tartışma konusu olan bu sistemin Türkiye'de de kullanılması olasılığı çok konuşuldu.

'TARİHİ BİR AÇIKLAMA'

Tv100 yayınında konuşan Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan da, YSK Başkanı Yener ile bu konuda görüştüğünü açıkladı. Burhan, konuşmalarıyla ilgili şunları söyledi:

"Türk seçim sistemi için tarihi bir olay. Ahmet Yener Bey konuşmasında, ‘Biz Rusya seçimlerini, Azerbaycan seçimlerini inceledik. Amerikan seçimlerini inceledik. Artık dünyada değişim gelişim teknoloji en üst düzeyde kullanılıyor. Ankara Üniversitesi ile de çalışıyoruz. Elektronik oylama sistemi ile ilgili tüm hazırlıklarımız yaptık. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde karar’ diyor. Bu gerçekten tarihi bir açıklama. Bu çok tartışılır."

ABD'DE TARTIŞMALI BİR UYGULAMA

Elektronik oylama sistemi, kolay manipüle edilebilir olduğu iddiası nedeniyle ABD’de yıllardır tartışılan bir uygulama olarak dikkat çekiyor. 5 Kasım’da yapılan seçimlerde bazı makinelerden belirli başkan adaylarına oy verilemediğini gösteren görüntüler de seçim güvenliği konusundaki endişelerin büyümesine neden oldu.

Kaynak: Gerçek Gündem