Türkiye’de Sadece O Gizemli Bölgeden Uçak Geçmesi Yasak: Nedenine Çok Şaşıracaksınız

Spil Dağı, sadece bir dağ değil, aynı zamanda mitolojik hikayelerin ve bilimsel keşiflerin buluşma noktası. Yunan mitolojisinde sıkça adı geçen dağ, bölgenin en büyük manyetik çekiciliği olarak kabul ediliyor. MÖ 6. yüzyılda ünlü filozof Thales'in, Spil Dağı'nda demir çeken bir taş bulması, bu bölgenin manyetik özelliğinin ilk keşfi olarak kabul ediliyor. Bu taşa verilen "Magnesia taşı" adı, daha sonra bölgenin ve şehrimizin adına da ilham kaynağı olmuş.