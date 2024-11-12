Türkiye’de Sadece O Gizemli Bölgeden Uçak Geçmesi Yasak: Nedenine Çok Şaşıracaksınız
Yüzyıllardır hem doğal güzellikleri hem de gizemli atmosferiyle dikkat çeken Spil Dağı'nın üzerinden uçakların neden geçemediği ortaya çıktı.
Kaynak: Haber Merkezi
Ege Bölgesi'nin incisi Manisa'da yer alan Spil Dağı, yüzyıllardır hem doğal güzellikleri hem de gizemli atmosferiyle dikkat çekiyor. Şehzadeler ilçesine yakınlığı ve ulaşım kolaylığı sayesinde hem yerli hem de yabancı turistlerin uğrak noktası haline gelen Spil Dağı, özellikle manyetik alanı ve üzerinde uçak uçamaması gibi özellikleriyle merak uyandırıyor.
Spil Dağı, sadece bir dağ değil, aynı zamanda mitolojik hikayelerin ve bilimsel keşiflerin buluşma noktası. Yunan mitolojisinde sıkça adı geçen dağ, bölgenin en büyük manyetik çekiciliği olarak kabul ediliyor. MÖ 6. yüzyılda ünlü filozof Thales'in, Spil Dağı'nda demir çeken bir taş bulması, bu bölgenin manyetik özelliğinin ilk keşfi olarak kabul ediliyor. Bu taşa verilen "Magnesia taşı" adı, daha sonra bölgenin ve şehrimizin adına da ilham kaynağı olmuş.
UÇAKLARIN UÇAMADIĞI TEK YER
Spil Dağı'nın en büyük gizemlerinden biri, üzerinden uçak geçmemesi. Bu durum, dağın güçlü manyetik alanına bağlanıyor. Uçakların yapımında kullanılan metaller, manyetik alandan etkilenerek uçuş güvenliğini tehlikeye atabiliyor. Bu nedenle, hava trafiği güvenliği için Spil Dağı'nın üzerinde uçuşlar yasaklanmış durumda.