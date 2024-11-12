DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan: Kayyuma Karşı Ortak Ses Çıkartalım

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan Meclis’te grup toplantısında konuştu. DEM Partili belediyelere kayyım atanmasına tepki gösteren Bakırhan "Bahçeli kayyumlar için yargı kararını bekleyin dedi, Erdoğan ise Yargı'yı tebrik etti. Barışmaktan, müzakere etmekten kaçınmayalım" dedi.

“KAYYUMA KARŞI ORTAK SES ÇIKARTMAYA DAVET EDİYORUM”

Bakırhan, Bahçeli’nin ‘Günü değil geleceği kurtarmalıyız’ sözüne ise ‘Geçmişi inkar ederek geleceği nasıl kurtaracağız. Önce Sayın Bahçeli dilini değiştirsin. Ortak bir gelecekten bahsediyorsanız bizi tehdit etmekten vazgeçin. Kayyuma karşı ortak ses çıkartmaya davet ediyorum’ diyerek yanıt verdi.

Bakırhan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle:

Kayyum Kürt halkına düşmandır. Düşman dediğimizde bazıları alınıyor ama biz söylemeye devam edeceğiz. Batman'da bir anne Kürtçe çok güzel bir şey söyledi; 'Elekte su toplayamazsınız' dedi. Gerçekten öyle.

“ÇEKİN ELİNİZİ BATMAN'DAN”

Batman'da paramiliter gruplar sokaklardaydı. Kim oldukları belli değil, gençleri, kadınları yerlerde sürüklüyor. İçişleri Bakanlığa soruyoruz; Kim bunlar? Tekrar söylüyoruz çekin elinizi Batman'dan. Mardin'deydik. Orada da bir vatandaş darbe deyince akla Kenan Evren geliyordu şimdi bu iktidar geliyor dedi. Halfeti Belediye başkanımız bir başkasının dosyası üzerinden alındı. Bu iktidar asla kumpastan, hileden vazgeçmeyecek.

“BİZİM ADAYLARIMIZI HALKIMIZI BELİRLEDİ”

DEM Parti'nin adaylarını Kandil belirliyor dediler. 100 bin delegeyle, 3000 aday adayının yarıştığı ön seçimlerle belediye eş başkanlarımızı belirledik. Tam bir demokrasi şöleniydi. Bunları artık vatandaşın vicdanına bırakıyorum. Bizim adaylarımızı halkımızı belirledi. Yetmiyor belediye eş başkanlarımıza 'Ne idiği belirsiz' diyor. Ne idiği belirsiz senin atamış olduğun kayyumlardır. Bizim mücadelemizde haksızlık olmaz. Ne idiği belirsiz insanlar arıyorsanız kendi çevrenize bakın.

“KAYYUM ARTIK KÜRTLERİN SORUNU DEĞİLDİR”

Erdoğan diyor ki temiz adaylar getirin. Sayın Erdoğan, memlekette terörist yaftası yapıştırmadığınız tek bir aday kaldı mı? Kayyum artık Kürtlerin sorunu değildir. Kayyuma karşı dayanışarak durmazsak, Türkiye'nin dört bir yanına yayılır. Kayyuma karşı ortak ses çıkartmaya davet ediyorum.

Sayın Numan Kurtulmuş, 'Bir eli sandıkta, bir eli silahta siyaset olmaz' dedi. Sizin bu hakaretlerinize yıllardır dayanıyor ve siyaset yapıyoruz. Sayın Kurtulmuş soruyor size; Halkın iradesine atanan bu kayyumlara da bir sözünüz var mı?

“300 BİN ÇOCUĞUN BAKIMI YAPILAMIYOR”

Kayyum yerine keşke ekonomiyle ilgilenseydiniz. Kayyumla ilgilenenler İzmir'de yaşamını yitiren 5 canımızla ilgilense böyle durumlarla karşılaşmazdık. Türkiye siyaseti yoksullarla ilgilenmiyor. Yoksulluktan dolayı 300 bin çocuğun bakımı yapılamıyor. Kayyum rejimi açlıktır, iflastır.

Asgari ücret tartışmaları var. Her asgari ücret tartışmaları başladığında Merkez Bankası yetkilileri gelecekte enflasyonun düşmesini beklediğini söylüyor. Bunlar hem bizim açlığımızla oynuyorlar, yetmiyor aklımızla oynuyorlar. İktidar Trump'ın seçilmesini fırsat olarak değerlendiriyor. Fırsat penceresini dışardaki başkentlerle bulamayacağını belirtmek istiyoruz.

“BAHÇELİ'NİN EL UZATMASIYLA UMUT OLUŞTU”

Sayın Bahçeli'nin el uzatmasıyla başlayan süreçte toplumda bir umut oluştu. Sayın Erdoğan Bahçeli'nin açıklamalarından sonra uzun süre sessizliğini korudu. Sessizliğinin ardından yaptığı ilk açıklamada, Kürtlere elimi samimiyetle tutun diyen Erdoğan Kürtlere kayyum atadı. Bahçeli kayyumlar için yargı kararını bekleyin dedi, Erdoğan ise Yargı'yı tebrik etti. Barışmaktan, müzakere etmekten kaçınmayalım. Bahçeli sözünü tamamlıyor, Erdoğan etrafında dönüyor. Kurtulmuş çözüm Meclis'tir diyor. Peki buna engel olan kimdir? Siz tespit edin bunu.

"HAKİKATLERLE YÜZLEŞİN"

Bahçeli 'Günü değil geleceği kurtarmalıyız' dedi. Geçmişi inkar ederek geleceği nasıl kurtaracağız. Önce Sayın Bahçeli dilini değiştirsin. Ortak bir gelecekten bahsediyorsanız inkar politikalarınızdan vazgeçin, bizi tehdit etmekten vazgeçin. Biz hakikatlerle yüzleşin diyoruz. Hakikatlerle yüzleşmeden yeni bir dönemi inşa etmenin mümkün olmayacağını söylüyoruz. Türk ve Kürt yüzyılını nasıl inşa ettiğinizi görelim. Ama biz zehirleyen dilinizi kabul etmeyeceğiz.

Kaynak: Gerçek Gündem