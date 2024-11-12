Arabasını Üstüne Sürüp Yolda Yatan Köpeği Ezdi

Eskişehir'de bir sürücünün otomobiliyle yavaşlayarak yolda yatan köpeğin üzerinden geçtiği anlar güvenlik kamerasına yakalandı. Görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekerken yaralı köpek tedavi altına alındı.

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Tepebaşı ilçesi Şirintepe Mahallesi Melodi Sokak'ta seyreden A.Ç., plakası öğrenilemeyen otomobille, yolda yatan köpeğe doğru manevra yaparak köpeğin üzerinden geçti.

Arabasını Üstüne Sürüp Yolda Yatan Köpeği Ezdi - Resim : 1

Köpeğin yaralandığı olay, çevredeki bir güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

Arabasını Üstüne Sürüp Yolda Yatan Köpeği Ezdi - Resim : 2

ŞÖFOR HAKKINDA İŞLEM YAPILDI

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında otomobil sürücüsü A.Ç. hakkında adli işlem yapıldı.

Yaralanan köpek ise Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi'nde tedaviye alındı.

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Kaynak: AA

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