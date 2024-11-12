Buca Belediyesi'nde İşçilerden Grev Kararı

Buca Belediyesi'nde, DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası ile yapılan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşmaya varılamaması üzerine sendika üyesi işçiler greve başladı.

Buca Belediyesi'nde İşçilerden Grev Kararı

Belediye binası önünde toplanan işçilere, DİSK Genel İş İzmir 5 No’lu Şube öncülük etti.

Şube Başkanı Savaş Aras, grevin anlaşma sağlanana kadar süreceğini vurguladı ve işçilerin yalnızca yüzde 10'unun çalışmaya devam ettiğini, geri kalanların grevde olduğunu ifade etti.

Buca Belediyesi'nde İşçilerden Grev Kararı - Resim : 1

Aras, görüşmelere açık olduklarını ve çözüm için yetkililerle diyalog kurmaya hazır olduklarını belirtti.

Kadıköy Belediyesi'nde Grev KararıKadıköy Belediyesi'nde Grev KararıGüncel

Ataşehir Belediyesinde Grev Kararı İşçilerce AsıldıAtaşehir Belediyesinde Grev Kararı İşçilerce AsıldıGüncel

Kaynak: AA

Akciğerleri 7 Günde Temizleyen Doğal Kür: Balgamı Kurutuyor, İltihabı Azaltıyor Akciğerleri 7 Günde Temizleyen Doğal Kür: Balgamı Kurutuyor, İltihabı Azaltıyor
Tutuklanan Sosyal Medya Fenomeni İbrahim Yılmaz'ın İfadesi Ortaya Çıktı: Yasa Dışı Bahis Sitesi Reklamı Yaptığından Haberi Yokmuş Yasa Dışı Bahis Sitesi Reklamı Yaptığından Haberi Yokmuş
Sabahları Kimyon Suyu İçmek Bakın Ne İşe Yarıyormuş: İlk Kez Duyacaksınız Sabahları Kimyon Suyu İçmek Bakın Ne İşe Yarıyormuş: İlk Kez Duyacaksınız
Sokakta Öldürülmüştü! Katili 1 Hafta Önce Bıçak Satın Almış Sokakta Öldürülmüştü! Katili 1 Hafta Önce Bıçak Satın Almış