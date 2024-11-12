Buca Belediyesi'nde İşçilerden Grev Kararı

Belediye binası önünde toplanan işçilere, DİSK Genel İş İzmir 5 No’lu Şube öncülük etti.

Şube Başkanı Savaş Aras, grevin anlaşma sağlanana kadar süreceğini vurguladı ve işçilerin yalnızca yüzde 10'unun çalışmaya devam ettiğini, geri kalanların grevde olduğunu ifade etti.

Aras, görüşmelere açık olduklarını ve çözüm için yetkililerle diyalog kurmaya hazır olduklarını belirtti.

Kaynak: AA