Köpek Kulübelerini Yakmıştı! Serbest Kaldı
Bolu’da köpek kulübelerini ateşe vererek, kendisini videoya çeken kişiye bıçak çeken şahıs serbest bırakıldı.
Bolu’da Alpağut Mahallesi’nde yer alan boş arazinin sahibinden izin alan mahalleli, köpeklerin soğuk havada üşümemesi için 3 kulübe yaptırmıştı. Kulübe yapılan arazinin bitişiğinde bulunan arazinin sahibi 60 yaşındaki İbrahim U., kulübelerin hepsini ateşe vermişti.
ATEŞİ SÖNDÜREN KİŞİYE BIÇAK ÇEKMİŞTİ
Yangını fark eden E.A. söndürmeye çalışarak duruma tepki göstermişti. İbrahim U. İse E.A.’Ya bıçak çekmişti. O anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden E.A., polis merkezine giderek İbrahim U.’dan şikayetçi olmuştu.
Köpek kulübelerini yakan İbrahim U. İfadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
Kaynak: DHA