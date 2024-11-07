Köpek Kulübelerini Yakmıştı! Serbest Kaldı

Bolu’da köpek kulübelerini ateşe vererek, kendisini videoya çeken kişiye bıçak çeken şahıs serbest bırakıldı.

Köpek Kulübelerini Yakmıştı! Serbest Kaldı

Bolu’da Alpağut Mahallesi’nde yer alan boş arazinin sahibinden izin alan mahalleli, köpeklerin soğuk havada üşümemesi için 3 kulübe yaptırmıştı. Kulübe yapılan arazinin bitişiğinde bulunan arazinin sahibi 60 yaşındaki İbrahim U., kulübelerin hepsini ateşe vermişti.

Köpek Kulübelerini Yakmıştı! Serbest Kaldı - Resim : 1

ATEŞİ SÖNDÜREN KİŞİYE BIÇAK ÇEKMİŞTİ

Yangını fark eden E.A. söndürmeye çalışarak duruma tepki göstermişti. İbrahim U. İse E.A.’Ya bıçak çekmişti. O anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden E.A., polis merkezine giderek İbrahim U.’dan şikayetçi olmuştu.

Köpek kulübelerini yakan İbrahim U. İfadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Köpek Kulübelerini Yakmıştı! Serbest Kaldı - Resim : 2

Kaynak: DHA

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