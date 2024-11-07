Bakırköy'deki Sabıkalı Üst Geçide Bu Sefer Vinç Çarptı

Bakırköy Rauf Orbay Caddesi'nde birçok kazanın yaşandığı üst geçide İSKİ'ye ait vinç çarparak devrildi.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaza nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu.

NE OLMUŞTU?

İstanbul'un en sabıkalı üst geçidi olan Bakırköy sahil yolu Rauf Orbay Caddesi'ndeki Marmaray üst geçidi daha önce de birçok kazaya sahne oldu.

12 Mart 2024'te üs geçide çarpan TIR'ın dorsesi bir otomobilin üzerine devrilmiş, yaşanan kazada 4 kişilik aile hayatını kaybetmişti. Kazanın ardından üst geçit büyük tartışmalara neden olmuştu.

28 Ağustos 2024 tarihinde yine bir TIR üst geçide çarpmış, yan şeritte ilerleyen İETT otobüsüne çarpmıştı. Facia çok ucuz atlatılmış, olayda yaralananlar olmuştu.

30 Ekim'de ise aynı noktada bu kez üst geçide çarpan TIR dorsesinden ayrılmıştı.

Kaynak: DHA