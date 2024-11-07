Bursa’daki Orman Yangını Balıkesir'e Sıçradı

Bursa’nın Büyükorhan ve Karacabey ilçelerinde öğle saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Ormanlık alanda başlayan yangın rüzgarında etkisiyle kısa süre içinde çevredeki tarım arazilerine yayıldı.

Çevredekilerin ihbarı sonrasında bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Havadan ve karadan müdahalenin başladığı alana yangın söndürme helikopterleri sevk edildi.

Karacabey ilçesindeki orman yangını kontrol altına alınırken, Orhaneli ilçesindeki yangın Balıkesir'in Dursunbey ilçesine de sıçradı.

Alevlere 1 helikopter, 28 araç, 62 personelle müdahale edilirken, bölgeye takviye ekipler de sevk edildi.

Kaynak: DHA