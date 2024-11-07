Bursa’daki Orman Yangını Balıkesir'e Sıçradı

Bursa’nın Karacabey ile Büyükorhan ilçelerinde başlayan orman yangını Balıkesir’e de sıçradı.

Son Güncelleme:
Bursa’daki Orman Yangını Balıkesir'e Sıçradı

Bursa’nın Büyükorhan ve Karacabey ilçelerinde öğle saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Ormanlık alanda başlayan yangın rüzgarında etkisiyle kısa süre içinde çevredeki tarım arazilerine yayıldı.

Bursa’daki Orman Yangını Balıkesir'e Sıçradı - Resim : 1

Çevredekilerin ihbarı sonrasında bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Havadan ve karadan müdahalenin başladığı alana yangın söndürme helikopterleri sevk edildi.

Karacabey ilçesindeki orman yangını kontrol altına alınırken, Orhaneli ilçesindeki yangın Balıkesir'in Dursunbey ilçesine de sıçradı.

Alevlere 1 helikopter, 28 araç, 62 personelle müdahale edilirken, bölgeye takviye ekipler de sevk edildi.

Kaynak: DHA

Son Güncelleme:
İBB Başkanı İmamoğlu Merak Edilen Soruyu Yanıtladı: İstanbul'a Kayyım Atanır mı? İmamoğlu Merak Edilen Soruyu Yanıtladı
NASA Tarafından Onaylandı: Bu Bitkiler Evin Havasını Tertemiz Yapıyor! NASA Tarafından Onaylandı: Bu Bitkiler Evin Havasını Tertemiz Yapıyor!
Adet ve Karın Sancısını Anında Yok Ediyor: Jinekologlar Mucizevi Besini Açıkladı Adet ve Karın Sancısını Anında Yok Ediyor: Jinekologlar Mucizevi Besini Açıkladı
Lale'yi Makasla Öldüren Katil Eşe Tahrik İndirimi! İşte 'Pes' Dedirten Kararın Gerekçesi Lale'yi Makasla Öldüren Katil Eşe Tahrik İndirimi!