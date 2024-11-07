Lale'yi Makasla Öldüren Katil Eşe Tahrik İndirimi! İşte 'Pes' Dedirten Kararın Gerekçesi

Ankara’da eşini 13 makas darbesiyle yaralayıp ardından boğarak öldüren Mensur Polat’a verilen hapis cezasında uygulanan indirimin gerekçesi açıklandı.

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Lale'yi Makasla Öldüren Katil Eşe Tahrik İndirimi! İşte 'Pes' Dedirten Kararın Gerekçesi

Ankara’da eşyalarını almak için boşanma aşamasında olduğu eşi Lale Polat’ın evine giden Mensur Polat ile eşi arasında tartışma çıktı. Mensur Polat, eşini makasla yaralayarak ardından boğarak öldürdü. Cinayetin ardından eşyaları kamyonete yükleyerek kaçmaya çalışan Polat, polis tarafından yakalandı.

Lale'yi Makasla Öldüren Katil Eşe Tahrik İndirimi! İşte 'Pes' Dedirten Kararın Gerekçesi - Resim : 1

“SEN BANA BAKAMIYORSUN”

Mensur Polat kendini “Evliliğimizde buluşmanın başka erkeklerle görüştüğünü öğrendim. Olay günü de bana 'Sen bana bakamıyorsun, erkeklik yapamıyorsun, başkasını seviyorum' dedi. Ben de bir anda sinirle bu olayı gerçekleştirdim” diyerek savundu.

CEZASI MÜEBBETTEN 24 YILA DÜŞÜRÜLDÜ

Ankara Batı 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Polat’ın evine yargılanan Polat’a 'Eziyet çektirerek eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış hapis cezası verildi. Polat’ın cezası daha sonra eylemini 'haksız tahrik' altında gerçekleştirdiği gerekçe edilerek 24 yıl hapis cezasına düşürüldü.

Lale'yi Makasla Öldüren Katil Eşe Tahrik İndirimi! İşte 'Pes' Dedirten Kararın Gerekçesi - Resim : 2

HAKARETTEN ETKİLENDİĞİ VURGULANDI

Karara ilişkin indirimin gerekçesi açıklandı. Kararda, Mensur Polat’ın eşi Lale Polat'ın kendisine yönelik hakaret içeren sözlerinden etkilenip olayı gerçekleştirdiği belirtildi.

Suçun canavarca durumunun öldürülmesinin canavarca hisle büyüyeceğini göstermeyeceği, maktule vurulan darbeler boyunca çok kolay eylemin canavarca hisle gerçekleştirildiğinin hücrelerinde gerçekleştiği ifade edildi.

Eylemin canavarca hisle geçirdiğini kabul etmek için sakatlık için darbe vurulması veya ölmesinden zevk almak için darbeyle vurulması hallerinin alınması gerektiği belirtildi. Somut olayda sanığın öldürülmesinin fiilinin icrasına ilişkin olduğu vurgusu yapıldı.

Kaynak: DHA

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