İBB Başkanı İmamoğlu Merak Edilen Soruyu Yanıtladı: İstanbul'a Kayyım Atanır mı?

Önce CHP'li Esenyurt Belediyesi, ardından da DEM Partili Mardin, Batman ve Halfeti belediyelerine kayyım atanmasının ardından gözler muhalefetin diğer belediyelerine dönmüştü. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, basın mensuplarının sorularını yanıtlarken bu soruya da cevap verdi.

İmamoğlu, İBB'ye kayyum atanıp atanmayacağına ilişkin bir soruya, "16 milyon İstanbullunun öyle bir gündemi yok. İBB ile kayyum yan yana gelemez" şeklinde yanıt verdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamaları sorulan İmamoğlu, "Sayın Genel Başkan İstanbul ve kayyum kelimelerini yan yana getirmez" dedi.

CUMHURBAŞKANI ADAYI OLACAK MI?

İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in kendisine verdiği randevuyu iptal etmesine yönelik de, "Törenlerde konuşur, sohbet ederiz" yanıtını verdi. Cumhurbaşkanlığı adaylığı sorulan İmamoğlu, "Onu günü geldiğinde millet belirler" dedi.