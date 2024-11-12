Tutuklanan Sosyal Medya Fenomeni İbrahim Yılmaz'ın İfadesi Ortaya Çıktı: Yasa Dışı Bahis Sitesi Reklamı Yaptığından Haberi Yokmuş

Aralarında Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ın da olduğu sosyal medya fenomenleri 'yasa dışı bahse teşvik' soruşturması kapsamında dün gözaltına alındı. Erbil ve Ortaç hariç diğer şüpheliler tutuklandı. Tutuklananlar arasında 18.9 milyon Instagram takipçisi bulunan sosyal medya fenomeni İbrahim Yılmaz da yer aldı.

Habertürk Muhabiri Ceylan Sever'in haberine göre, İbrahim Yılmaz ifadesinde, 20 milyon takipçisi olduğunu, reklam anlaşması yaptığı sitelere takipçilerini yönlendirdiğini belirtti. Yılmaz, söz konusu sitelerin yasa dışı bahis sitesi reklamı yaptığını reklam anlaşmasından sonra öğrendiğini iddia etti.

NE OLMUŞTU?

"Beni takip ediyor musun?" konseptli videolarıyla sosyal medyada popüler olan İbrahim Yılmaz, kendisini takip edenlere para da dağıttığı paylaşımlarıyla öne çıktı. YouTube'da 2,67 milyon abonesi olan İbrahim Yılmaz, dün yasa dışı bahis soruşturmasında gözaltına alınmış ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Soruşturmada yaşa dışı bahis reklamlarında yer aldıkları iddia edilen şüpheliler arasında şarkıcı Serdar Ortaç, sunucu Mehmet Ali Erbil, eski futbolcu Batuhan Karadeniz, sosyal medya fenomenleri Muzaffer Zorbey Erkoçkar, Sefa Caner Sarıçam ile Rusya ve Türkiye vatandaşı Aleksander Mensikof'un da olduğu tespit edilmişti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, aralarında Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ın da bulunduğu şüphelilerden 16'sı gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden 5'inin yurt dışında olduğu, diğer 2'sinin aranmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenilmişti.

Kaynak: Habertürk