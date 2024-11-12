Cinsel İstismara Uğramıştı! Sıla Bebek Davasında Vicdanları Yaralayan Karar

Tekirdağ'da Bakiye Yeniçeri (25), kızı Sıla Yeniçeri'yi 2 Ağustos'ta Malkara Devlet Hastanesi'ne götürdü. Bakiye Yeniçeri, vücudunda morluklar olan çocuğunun bıraktığı komşusu tarafından düşürüldüğünü ve yaralandığını söyledi. Bebeğin cinsel istismara uğradığı adli tıp raporuyla kesinleşti. Hastanede entübe edilen bebek bir ay sonra yaşamını yitirdi.

Soruşturma kapsamında Bakiye Yeniçeri, birlikte yaşadığı Sanlı Ö. (57)., komşusu Kani A. (32) ile bebeğin bırakıldığı komşunun çocukları G.A. (14) ve K.A. (13) tutuklandı.

SERBEST BIRAKILDI

UCİM Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı İle Mücadele Derneği Genel Başkanı Saadet Özkan, tutuklanan üvey baba Sanlı Ö.'nün serbest bırakıldığını açıkladı.

'İSTİSMARI GÖREN, DUYAN KİM VARSA CEZA ALMALI'

Saadet Özkan şu paylaşımda bulundu:

"Tekirdağ hukuk koordinatörümüzden aldığımız bilgiye göre, işkence ve istismarla öldürülen 2 yaşında Sıla Yeniçeri Bebek dosyasında üvey babanın tahliye edildiği bilgisini öğrendik.

İhmal eden, istismarı gören, duyan, ortamda olan kim var ise emsal cezalar almalı.

Katetmemiz gereken büyük sorunlarımız var, mağdur çocuklar için özel mahkemeler kurulmak zorunda."

NE OLMUŞTU?

Malkara ilçesinde yaşayan anne Bakiye Yeniçeri, 8 Eylül'de kızı Sıla'nın uyanmadığını belirterek, Malkara Devlet Hastanesi'ne götürmüştü. Yapılan muayenede bebek, beyin kanaması teşhisi ve cinsel istismar şüphesiyle Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edilmiş, polise bilgi verilmişti.

Bebek, beyninden ameliyat edilerek entübe halde yoğun bakıma alınmıştı.

Soruşturma kapsamında anne Bakiye Yeniçeri (25), birlikte yaşadığı Sanlı Ö. (57), komşuları Kani A. (32) ile 13 yaşındaki oğlu K.A. ve 14 yaşındaki G.K. gözaltına alınmış, şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı. Sıla bebeğin 5 yaşındaki kardeşi A.Y. ise devlet korumasına alınmıştı.

Tekirdağ Baro Başkanı Gürcün, darp nedeniyle hastaneye getirilen ve yoğun bakımda tedavisi süren 2 yaşındaki kız bebeğe cinsel istismarda bulunulduğunun adli tıp raporuyla belirlendiğini ifade etmişti.

Sıla bebek, Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde bir aydır tedavi altında tutulduğu yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybetmişti.