Gözaltındaki Sosyal Medya Fenomeni İbrahim Yılmaz'dan Dikkat Çeken Hamle! Instagram'dan Paylaşıldı, Gündeme Bomba Gibi Düştü

'Yasa dışı bahse teşvik' soruşturması kapsamında gözaltına alınan isimlerden biri olan sosyal medya fenomeni İbrahim Yıldız'ın Instagram hesabından dikkat çeken bir paylaşım yapıldı. Yılmaz, gözaltındayken yapılan bu paylaşım sosyal medyanın gündemine oturdu. İşte tüm detaylar...

Gözaltındaki Sosyal Medya Fenomeni İbrahim Yılmaz'dan Dikkat Çeken Hamle! Instagram'dan Paylaşıldı, Gündeme Bomba Gibi Düştü

Aralarında Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ın da olduğu sosyal medya fenomenleri 'yasa dışı bahse teşvik' soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Gözaltındaki Sosyal Medya Fenomeni İbrahim Yılmaz'dan Dikkat Çeken Hamle! Instagram'dan Paylaşıldı, Gündeme Bomba Gibi Düştü - Resim : 1

Gözaltına alınanlar arasında 18.9 milyon Instagram takipçisi bulunan İbrahim Yılmaz da yer alıyor.

Gözaltındaki Sosyal Medya Fenomeni İbrahim Yılmaz'dan Dikkat Çeken Hamle! Instagram'dan Paylaşıldı, Gündeme Bomba Gibi Düştü - Resim : 2

Yılmaz gözaltındayken Instagram hesabından kendisine adına art arda üç paylaşım yapıldı. Paylaşımların ilkinde "Yapay zeka ile ismimi, resmimi kullanan sayfalar var lütfen inanmayın ve aldırış etmeyin" denildi. Diğer iki paylaşımda da benzer açıklamalara yer verildi.

Gözaltındaki Sosyal Medya Fenomeni İbrahim Yılmaz'dan Dikkat Çeken Hamle! Instagram'dan Paylaşıldı, Gündeme Bomba Gibi Düştü - Resim : 3

Yılmaz'ın bu paylaşımları sosyal medyada gündem oldu.

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