Gözaltındaki Sosyal Medya Fenomeni İbrahim Yılmaz'dan Dikkat Çeken Hamle! Instagram'dan Paylaşıldı, Gündeme Bomba Gibi Düştü

Aralarında Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ın da olduğu sosyal medya fenomenleri 'yasa dışı bahse teşvik' soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında 18.9 milyon Instagram takipçisi bulunan İbrahim Yılmaz da yer alıyor.

Yılmaz gözaltındayken Instagram hesabından kendisine adına art arda üç paylaşım yapıldı. Paylaşımların ilkinde "Yapay zeka ile ismimi, resmimi kullanan sayfalar var lütfen inanmayın ve aldırış etmeyin" denildi. Diğer iki paylaşımda da benzer açıklamalara yer verildi.

Yılmaz'ın bu paylaşımları sosyal medyada gündem oldu.