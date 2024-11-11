Canlı Yayında Kumar Oynamıştı... Eski Futbolcu ve Spor Yorumcusu Batuhan Karadeniz Hakkında Yakalama Kararı

Aralarında Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ında olduğu 23 kişi hakkında 'yasa dışı bahse teşvik' suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın listesinden eski futbolcu ve spor yorumcusu Batuhan Karadeniz de çıktı. Karadeniz hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Karadeniz eylül ayında canlı yayında kumar oyamış ve gündem olmuştu. Karadeniz'in yurt dışında olduğu biliniyor.

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Canlı Yayında Kumar Oynamıştı... Eski Futbolcu ve Spor Yorumcusu Batuhan Karadeniz Hakkında Yakalama Kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 'yasa dışı bahse teşvik' iddiasıyla yürüttüğü soruşturma kapsamında aralarında sosyal medya fenomenleri ve ünlü isimlerin yer aldığı 23 kişiyi tespit etti.

BATUHAN KARADENİZ DE LİSTEDE!

Yaşa dışı bahis reklamlarında yer aldıkları iddia edilen şüpheliler arasında şarkıcı Serdar Ortaç, sunucu Mehmet Ali Erbil, eski futbolcu Batuhan Karadeniz, sosyal medya fenomenleri İbrahim Yılmaz, Muzaffer Zorbey Erkoçlar, Sefa Caner Sarıçam ile Rusya ve Türkiye vatandaşı Aleksander Mensikof'un da olduğu tespit edildi.

Canlı Yayında Kumar Oynamıştı... Eski Futbolcu ve Spor Yorumcusu Batuhan Karadeniz Hakkında Yakalama Kararı - Resim : 1

CANLI YAYINDA KUMAR OYNAMIŞTI

Batuhan Karadeniz, geçtiğimiz eylül ayında internet üzerinden canlı yayın yaptığı sırada yasa dışı bahis sitesinden kumar oynamış ve haberlere konu olmuştu.

16 İSİM GÖZALTINDA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, aralarında Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ın da bulunduğu şüphelilerden 16'sı gözaltına alındı. Şüphelilerden 5'inin yurt dışında olduğu, diğer 2'sinin aranmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Canlı Yayında Kumar Oynamıştı... Eski Futbolcu ve Spor Yorumcusu Batuhan Karadeniz Hakkında Yakalama Kararı - Resim : 2

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 16 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Serdar Ortaç, Mehmet Ali Erbil... Ünlü İsimlere Yasa Dışı Bahis SoruşturmasıSerdar Ortaç, Mehmet Ali Erbil... Ünlü İsimlere Yasa Dışı Bahis SoruşturmasıGüncel

Kaynak: AA

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