Motorlu Testereyle Yanlışlıkla Parmağını Kesti
Bursa'da 66 yaşındaki Selime G., motorlu testereyle odun keserken yanlışlıkla parmağını kesti. Yaralanan kadın, yakınları tarafından hastaneye götürüldü.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan Selime G. (66), odun keserken bir anlık dikkatsizlik sonucu motorlu testereyle sol elinin orta parmağını kesti.
Yaralanan kadın, yakınları tarafından özel araçla götürüldüğü İnegöl Devlet Hastanesi’ndeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA