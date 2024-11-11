Ayhan Bora Kaplan Davasında 'Reddi Hakim' Ertelemesi... 'Sizin Adaletinize Güvenmiyorum'

"Ayhan Bora Kaplan" suç örgütüne yönelik 17'si tutuklu, 61 sanığın yargılandığı dava devam ediyor. Bugün Ankara 32'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmada sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu. Mahkeme başkanı Mehmet Güven, tutuklu sanıklar Bora Kaplan ve Barış Kurt'un duruşma salonunda bulunan avukatlarının değiştiğini gördükten sonra duruşmada 3 avukat sınırı olduğunu, bu nedenle dosyada bulunan 1 avukatın çekilmesi gerektiğini belirtti.

Sanık avukatları, Ceza Muhakemesi Kanunu'na uygun olarak duruşmada sadece 3 avukatın hazır bulunduğunu, dosyada ismi geçen avukatların bu sayıyı geçmemek şartıyla duruşmaya katılabileceklerini belirterek itiraz etti. Bu durum üzerine kısa karar kuran mahkeme, müdafilerin duruşmaya kabulüne karar verdi.

'DAVAYI UZATMAYA ÇALIŞMIYORUZ'

Mahkeme Başkanı Güven, önceki celselerde avukatların reddi hakim talebini 33'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin reddettiği bilgisini paylaşarak, bu karara itiraz edilebileceğini söyledi. Bunun üzerine Bora Kaplan'ın avukatı Umut Köroğlu söz alarak, "Hakimin reddine yönelik dilekçemizdeki taleplerimizi tekrar ediyoruz. Dilekçede yazılı sebeplerle hakimin çekilmesini istiyoruz. Davayı uzatmak gibi bir niyetimiz yok" dedi.

Tutuklu sanık Bora Kaplan da karara itiraz ettiğini belirterek, mahkeme başkanının adaletli davrandığını düşünmediğini söyledi ve "Adaletinize inanmıyorum" dedi.

DURUŞMA 18 KASIM'A ERTELENDİ

Beyanların ardından mahkeme başkanı, Cumhuriyet savcısına söz verdi. Savcı, 33'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin reddi hakim talebinin reddedilmesi kararına yapılan itiraz süresinin dolmadığını ve kararın kesinleşmediğini belirterek, karar kesinleşinceye kadar yargılamanın durmasını, tutuklu ve tutuksuz sanıkların mevcut hallerinin devamına, yakalamalı sanıkların haklarındaki yakalamanın beklenilmesine, duruşmanın uygun görülecek tarihe bırakılmasına karar verilmesini istedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, reddi hakim talebinin kesinleşme kararının beklenmesine, tutuklu ve tutuksuz sanıkların mevcut hallerinin devamına, haklarında yakalama kararı olan sanıkların ise infazının beklenmesine, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma hazırlamalarına yönelik sanık ve avukatların süre verilmesine hükmetti. Duruşma, 18 Kasım'a ertelendi.

Kaynak: DHA