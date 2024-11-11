Ayhan Bora Kaplan'dan Yargıtay Üyesi Yüksel Kocaman’a Para Transferi MASAK Raporunda!
Ayhan Bora Kaplan hakkındaki “kara para aklama” davasının eklerinde eski Ankara Başsavcısı ve Yargıtay üyesi Yüksel Kocaman’a gönderilen ödemeler yer aldı. Kaplan’ın yasa dışı parasını aklamaktan yargılanan kuyumcu Kürşad Tan Hakbilir hakkında hazırlanan MASAK raporundaki para transferlerinde, Aralık 2020-2022 tarihleri arasında “kira bedeli” adı altında Kocaman’a 6 kez 7’şer bin lira, bir kez de 10 bin lira şeklinde 7 ayrı ödeme yapıldığı tespit edildi.
Türkiye gündeminden düşmeyen Ayhan Bora Kaplan davası devam ediyor. Ankara Başsavcılığı’nca Kaplan ve akrabalarının da aralarında bulunduğu 38 kişi hakkında “kara para aklama” iddiasıyla açılan dava dosyasının eklerinden çarpıcı bir belge çıktı. Sanıklar arasında yer alan ve Kaplan’ın örgüt faaliyetinden elde ettiği yasa dışı parayı kuyumcu dükkanı üzerinden akladığı iddia edilen Kürşad Tan Hakbilir hakkındaki Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporunda, eski Ankara Başsavcısı ve Yargıtay Üyesi Yüksel Kocaman’a gönderilen paralar da belirtildi.
YARGITAY ÜYESİ OLUNCA HEMEN PARA TRANSFERİ BAŞLADI
T24’ten Asuman Aranca'nın ulaştığı belgeye göre, ilk ödeme Kocaman’ın Yargıtay üyesi seçilmesinden 1 ay sonra gerçekleşti. Hakbilir’in hesabından Kocaman’a ilk olarak 16 Aralık 2020’de “Kasım Ayı kira bedeli” adı altında 7 bin lira gönderildi. Aynı miktarda ödeme 2021 yılı Ocak-Şubat-Mart-Nisan ve Haziran aylarında da aynı açıklama ile yapıldı. Ödemeler 1.5 yıl kesintiye uğradıktan sonra bu kez Aralık 2022’de Kocaman’a yine kira bedeli denilerek bu kez 10 bin lira gönderildi. Böylece Kocaman’a toplamda 52 bin lira para aktarıldı.
BU ÖDEMELER SORULMADI
Dava dosyasında yer alan ifadesine göre Hakbilir’e, kira bedeli denilerek Kocaman’a gönderilen bu ödemeler ise sorulmadı. Fakat kuyumculuktan elde ettiği gelir dışında geliri olup olmadığı sorulan Hakbilir, “kendisinin sahip olduğu taşınmazlardan 30 bin lira kira geliri” olduğunu söyledi. Yine ifadesindeki beyanına göre, 2016 yılında satın aldığı kendi adına kayıtlı meskeninde ikamet eden Hakbilir’in, Kocaman’ın kiracısı olup olmadığı bilinmiyor.
Kaynak: T24