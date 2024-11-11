Alacak Verecek Kavgasında Kan Aktı: 1 Ölü

Kahramanmaraş’ta alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışmada bir kişi hayatını kaybetti.

Alacak Verecek Kavgasında Kan Aktı: 1 Ölü

Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesi Duraklı Mahallesi'nde alacak verecek konusu olduğu iddia edilen olayda 18 yaşındaki Ö.Y., 24 yaşındaki Hacı Muhammet Avşar’ı silahla vurdu.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı Necip Fazıl Şehir Hastanesi Yörük Selim Ek Hizmet Binası Acil Servisine kaldırdı. Avşar, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay sonrası çevre inceleme başlatan polis ekipleri Ö.Y.’yi kısa sürede yakaladı.

Kaynak: İHA

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