Açık Radyo Artık Apaçık! İlk 'Açık Gazete' Yayını Dinleyicilerle Buluştu

Karasal yayını 16 Ekim'de kesilen Açık Radyo, Apaçık Radyo ismiyle geri döndü. Test yayınlarına 8 Kasım'da başlayan Apaçık Radyo, bugün itibarıyla yayın hayatına tekrar başladı.

Yıllardır her gün dinleyicilerine Açık Gazete ile hem Türkiye hem dünyada olup bitenleri aktaran Açık Radyo, bugün sabah 08.00'de bu kez de Apaçık Radyo'dan seslendi.

Açık Radyo ekibinden test yayını için yapılan açıklama şöyleydi:

"İște, o gün geldi!

8 Kasım 2024 tarihinde Apaçık Radyo’nun internet üzerinden yayını başlıyor!

Ayrılık hepimiz için çok uzun sürdü, farkındayız! Şimdi kendimizi tam 30 yıl önce Neşet Ertaş’tan “Kendim ettim kendim buldum” türküsü eşliğinde kâinatın en önemli haberi olarak Açık Radyo’nun açılmasını konuştuğumuz ilk Açık Gazete’deki gibi heyecanlı hissediyoruz. Heyecanımızı biraz olsun kontrol altına almanın yolu: İlk günkü gibi “dorukta dayanışma, güleryüz, hoşgörü ve olağanüstü performans!”

Bizi www.apacikradyo.com.tr adresindeki web sitemizden dinleyebilirsiniz!

Hadi bulunduğunuz her yerde radyonuzun sesini açın!"

Kaynak: Gerçek Gündem