Aksaray'da İki Sıcak Hava Balonu Düştü! Ölü ve Yaralılar Var
Aksaray’da Ihlara Vadisi’nden havalanan sıcak hava balonlarından ikisi gözlük kuyu mevkiine düştü. İlk belirlemelere göre 1 ölü, 19 yaralı var.
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Aksaray'da Ihlara Vadisi'nden havalanan iki sıcak hava balonu, Gözlük Kuyu mevkisinde düştü. İlk belirlemelere göre meydana gelen kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 19 kişi ise yaralandı.
Olayın ardından bölgeye sevk edilen acil yardım ekipleri, müdahale ve kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: İHA
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