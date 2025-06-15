Aksaray'da İki Sıcak Hava Balonu Düştü! Ölü ve Yaralılar Var

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Aksaray'da Ihlara Vadisi'nden havalanan iki sıcak hava balonu, Gözlük Kuyu mevkisinde düştü. İlk belirlemelere göre meydana gelen kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 19 kişi ise yaralandı.

Olayın ardından bölgeye sevk edilen acil yardım ekipleri, müdahale ve kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: İHA