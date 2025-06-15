Aksaray'da İki Sıcak Hava Balonu Düştü! Ölü ve Yaralılar Var

Aksaray’da Ihlara Vadisi’nden havalanan sıcak hava balonlarından ikisi gözlük kuyu mevkiine düştü. İlk belirlemelere göre 1 ölü, 19 yaralı var.

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Aksaray'da Ihlara Vadisi'nden havalanan iki sıcak hava balonu, Gözlük Kuyu mevkisinde düştü. İlk belirlemelere göre meydana gelen kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 19 kişi ise yaralandı.

Olayın ardından bölgeye sevk edilen acil yardım ekipleri, müdahale ve kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: İHA

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