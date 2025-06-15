Bir İl Diken Üstünde! Zehirli Kabus Geri Döndü… İnsan Eli Boyutunda, Dokunduğunu Öldürüyor

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Doğu ve Güney Doğu bölgeleri kene alarmıyla korku içinde yaşarken Elazığ’da da zehirli örümcek alarmı verildi. Elazığ merkeze bağlı Akçakale köyünde yaşayan bir vatandaş, et yiyen zehirli sarıkız örümceğini görüntüledi.

Görüntülenen türü araştıran vatandaş, türün halk arasında et yiyen örümcek olarak bilinen ’sarıkız örümceği’ olduğunu öğrendi.

Zehriyle bir insanı ölüme götürebileceği belirtilen örümceğin akrep ve kertenkele ile beslendiği bilinirken, 13 santimetre uzunluğa kadar ulaşabildiği belirtildi.

SARI KIZ ÖRÜMCEĞİ ZARARLI MI?

Sarı kız örümceği; eklembacaklı türü olarak tanımlanan, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yaygın olarak görülen, Kuzey Irak çöllerinden akın eden, zehiri ile bir insanı öldürebilecek canlı türüdür.

Bir diğer ismi böğ olarak bilinen, bilimsel ismi solifugae olan sarı kız örümceği, sıcak ve kuru arazilerde yetişirler ve genel olarak geceleri ortaya çıkarlar.

BİR İNSANIN ELİ BOYUTUNDA

Oldukça saldırgan bir yapıları bulunan sarı kız böceği, güçlü çene yapıları sayesinde et parçasını dahi koparabilme özelliğine sahiptir. Sarı ömer örümceği olarak da bilinmektedir. Sarı kız örümceği; yetişkin bir hale geldiğinde yaklaşık olarak bir insan elinin boyu kadar olmaktadır.

1 METREYE KADAR ZIPLAYABİLİR

Oldukça saldırgan olan bu çöl canlıları, kemirgenleri, kertenkeleleri, yılanları ve hatta küçük kuşları bile avlayabilir, yiyebilirler. Genel olarak doğada çoğu canlı türü akrep gördüğü zaman kaçarken, sarı kız böceği bu akrepleri bile avlayabilmektedir. Eğer iki tane sarı kız böceği aynı ortamda ise biri ölene kadar savaşırlar. Kabuklu bir böcek gördüklerini kabuğunu kırıp yiyebilirler. Hızlı zıplama özellikleri vardır ve bu özellikleri sayesinde avlarını kolay bir şekilde yakalayabilirler. 1 metreye kadar zıplayabilme özleliğine sahip türleri vardır.

ZEHİRLER Mİ?

Örümceğimsigiller familyasının en hızlısı olan sarı kız örümceği, hızlı koşma konusunda eklem bacakılılar arasında Amerika hamam böceğinden sonra ikinci sırada yer almaktadır. 2 ağzı ve 10 ayağı bulunan sarıkız örümceği ısırığı fark edilmeyebilmektedir. Çünkü deriyi uyuşturur. Alt ağzından deriye, eti sıvı kıvama getiren bir zehir akıtmaktadır. Zehir deriye yayıldıktan sonra yemeye başlamaktadır. Eğer ki tedavi edilmezse et parçalarını eritmeye devam etmektedir.

Kaynak: İHA