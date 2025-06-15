1 Milyon Öğrenci Ter Döküyor: LGS Başladı

1 milyon öğrencinin katıldığı LGS sınavı başladı. Ortaokul 8'inci sınıf öğrencilerinin katıldığı sınav, iki oturum halinde yapılıyor. Birinci oturum 09.30'da başlayıp 50 soru için öğrencilere 75 dakika süre verilirken, ikinci oturum ise saat 11.30'da başlayıp 40 soru için 80 dakika süre verildi.

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1 Milyon Öğrenci Ter Döküyor: LGS Başladı
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav başladı. İki oturumdan oluşan sınavın birinci oturumu saat 09.30'da yapıldı. Birinci oturum saat 10.45'te sona erdi. İkinci oturum ise saat 11.30'da başlaydı ve saat 12.50'de sona erecek.

Merkezi sınav, yurt içinde 973 sınav merkezinde, 3 bin 938 okulda, 62 bin 693 salonda, yurt dışında ise 13 sınav merkezinde, 13 okulda, 37 salonda gerçekleştiriliyor. Sınav hazırlığı bu yıl 8'inci sınıfta okuyan 1 milyon 10 bin 916 öğrenci dikkate alınarak yapıldı. Görme engelli 105, az gören 299 öğrenciye yönelik de gerekli tedbirler alındı. Özel durumları dolayısıyla 199 öğrencinin evde veya hastanede sınava girmesine imkan tanındı.

1 Milyon Öğrenci Ter Döküyor: LGS Başladı - Resim : 1

İKİ OTURUM OLACAK

Sınavın ilk oturumunda sözel alanlardan soru sorulacak. Öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika yanıtlama süresi verilecek.

Matematik ve fen bilimleri derslerinde 40 sorunun yöneltileceği ikinci oturumda ise öğrencilerin 80 dakika süresi olacak. İki oturum arasındaki 45 dakikalık sürede öğrenciler, okul bahçelerine çıkabilecek, ihtiyaçlarını giderebilecek. Katılımın zorunlu olmadığı LGS merkezi sınavına girmeyen öğrenciler yerel yerleştirmeyle liselere yerleştirilecek.

1 Milyon Öğrenci Ter Döküyor: LGS Başladı - Resim : 2

VELİLER ÇOCUKLARININ YANINDA OLDU

Öte yandan, Çankaya'daki Anıttepe Ortaokulu'nda sınava girecek adaylar, erken saatlerde okula gelerek girişlerin başlamasını bekledi. Okuldaki görevliler tarafından uyarı, bilgilendirme ve üst aramasının ardından öğrenciler sınıflara alındı.

Bazı veliler de sabahın erken saatlerinde çocuklarıyla birlikte okul kapısına kadar gelirken, görevliler sınav öncesinde okul çevresinde bekleyenlerden sınav süresince sessiz olmalarını istedi.

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Kaynak: AA

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