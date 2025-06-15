Gözde Tatil Cennetinde Alarm! Hem Ceza Yağdı Hem Kapılarına Kilit Vuruldu

Muğla’nın gözde turizm merkezlerinden Marmaris’te, bazı eğlence mekanlarında yapılan bazı eğlence gösterilerine yönelik şikayetler sonrasında, 14 eğlence mekanına kapatma cezası verildi.

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Gözde Tatil Cennetinde Alarm! Hem Ceza Yağdı Hem Kapılarına Kilit Vuruldu
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Muğla’nın Marmaris ilçesinde İçmeler, Uzunyalı ve Armutalan bölgelerinde gelen şikayetler üzerine denetimler gerçekleştirildi.

Gözde Tatil Cennetinde Alarm! Hem Ceza Yağdı Hem Kapılarına Kilit Vuruldu - Resim : 1

14 İŞLETME KAPATILDI

Yerli ve yabancı turistlerin eğlenmesi için yapılan bazı gösterilerin şikayet edilmesi üzerine harekete geçen Marmaris Kaymakamlığı’nın talimatıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı asayiş ve devriye ekipleri tarafından yapılan denetimlerde yüzlerce işletme kontrol edildi. Kurallara aykırı faaliyet gösterdiği belirlenen 14 eğlence mekanına kapatma cezası verildi.

Gözde Tatil Cennetinde Alarm! Hem Ceza Yağdı Hem Kapılarına Kilit Vuruldu - Resim : 2

CEZA YAĞDI

İşletmelerden ikisi, gerekli belgeleri bulunmadığı gerekçesiyle süresiz olarak kapatılırken, kalan 12 işletmeye ise geçici süreyle mühürleme cezası uygulandı. 9 işletmeye 7 gün, 3 işletmeye ise 3 gün kapatma cezası verildi.

Emniyet ekiplerinin hazırladığı tutanaklar doğrultusunda Marmaris Belediyesi zabıta ekipleri, alınan kapatma kararlarını hayata geçirerek işletmeleri mühürledi.

Kaynak: İHA

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