İran'ın Fırlattığı Füzeler Hatay'dan Görüldü
İran’ın İsrail’e yönelik gerçekleştirdiği füze saldırısına ait olduğu değerlendirilen bazı füzeler, Hatay’ın çeşitli ilçelerinden gökyüzünde görüldü. Vatandaşlar, gökyüzünde hareket eden bu parlak cisimleri cep telefonlarıyla görüntüledi.
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İran’ın İsrail’e yönelik gerçekleştirdiği füze saldırısının ardından, Hatay semalarında gece saatlerinde dikkat çeken görüntüler ortaya çıktı. Antakya, Samandağ, Yayladağı, Reyhanlı ve Altınözü ilçelerinde vatandaşlar, gökyüzünde hareket eden parlak cisimleri cep telefonlarıyla kaydetti.
Görüntülerde hızlı bir şekilde ilerleyen ışıklı nesneler dikkat çekerken, resmi kaynaklardan konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.
Hatay semalarında görülen füzelerin, saldırı rotası üzerindeki atmosferik geçiş yaptığı tahmin ediliyor.
Kaynak: DHA
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