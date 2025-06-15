Orta Doğu'da Misilleme Savaşı: İran ile İsrail Arasında Füze Yağmuru

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İsrail'in İran'a saldırı başlatması ve İran'ın misillemesi ile Orta Doğu'da tansiyon yeniden fırladı. İsrail, İran’ın güneyinde, Hürmüz Boğazı kıyısında yer alan Bender Abbas kentinde yoğun hava saldırıları düzenledi. Ardından İran'dan İsrail'e yeni füze saldırıları başladı.

İran'ın füze saldırısında, İsrail'in kuzeyindeki Arap nüfusun yoğun olduğu Hayfa'nın doğusundaki Tamra bölgesinde iki katlı bir bina yıkıldı. Olayda 4 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Füzelerin isabet ettiği bina ve çevresindeki araçlar kullanılamaz hale geldi. Bölgeye sevk edilen İsrail sivil savunma ve itfaiye ekipleri, arama kurtarma çalışmalarına başladı.

Misilleme amaçlı başlatılan saldırıda fırlatılan füzeler ile İsrail’in hava savunma sistemi “Demir Kubbe”nin devreye girmesi, işgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah kenti semalarında da görüntülendi. İsrail de İran'ın başkenti Tahran'ı yeniden füzelerle hedef almaya başladı.

08.22 TRUMP'TAN SERT AÇIKLAMA

ABD Başkanı Trump, İsrail'in gece saatlerinde İran'a düzenlediği saldırıyla hiçbir ilgisinin olmadığını açıkladı. Ancak İran'ın ABD'ye saldırması durumunda "ABD Silahlı Kuvvetlerinin tüm gücü ve kudretiyle, daha önce hiç görülmemiş seviyelerde" karşılık vereceğini söyledi.

06.30 TAHRAN'A YENİDEN SALDIRI BAŞLADI

İsrail, İran'ın başkenti Tahran'a tekrar hava saldırısı düzenledi. Saldırılara karşı İran, hava savunma sistemleriyle karşılık verildiğini bildirdi. Havadan yapılan saldırılar sonrası, başkent Tahran'ın birçok bölgesinden patlamalar yaşandığı gözlendi.

05.31 İSRAİL'DE YIKILAN BİNADA 4 KİŞİ ÖLDÜ

İran'ın füze saldırısında, İsrail'in kuzeyindeki Arap nüfusun yoğun olduğu Hayfa'nın doğusundaki Tamra bölgesinde iki katlı bir bina yıkıldı. Olayda 4 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Füzelerin isabet ettiği bina ve çevresindeki araçlar kullanılamaz hale geldi. Bölgeye sevk edilen İsrail sivil savunma ve itfaiye ekipleri, arama kurtarma çalışmalarına başladı.

05.26 BİLİM ENSTİTÜSÜ BÜYÜK HASAR ALDI

İran'ın İsrail'e füzelerle düzenlediği misilleme saldırılarında başkent Tel Aviv'in güneyindeki Rehovot kentinde bulunan Weizmann Bilim Enstitüsü de vuruldu. Enstitüye ait laboratuvarları içeren en az bir binanın ağır hasar gördüğü ve yangın çıktığı ifade edildi. Enstitünün içerisinde insanların mahsur kalmış olabileceğine dair endişeler olduğu vurgulandı.

05.14 İSRAİL'İN MERKEZİNDE 3 ÖLÜ

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, yaptığı yazılı açıklamada, Tel Aviv yakınlarındaki Bat Yam şehrinde 14 katlı bir binaya füze isabet etmesi sonucu 3 kişinin öldüğünü, 65 yaralıya ise müdahale edildiğini açıkladı. İsrail acil yardım servisi, Bat Yam ve güneydeki Rehovot kentlerinde ise 5'i ağır olmak üzere 120'den fazla yaralıya müdahale ettiklerini bildirdi.

03.00 İRAN'DAN İSRAİL'E KARŞILIK

İran, saldırılarını yeniden başlatan İsrail'e karşı hava savunma sistemleriyle karşılık veriyor. İsrail'in saldırıları nedeniyle İran'ın başkenti Tahran'da şiddetli patlama sesleri duyuldu. İran'ın hava savunma sistemlerinin hedeflere karşılık verdiği görülüyor.

02.47 TAHRAN'DA SİVİL BÖLGE BOLBALANDI

İran'ın başkenti Tahran'ın doğusundaki Narmek semtinde sivil bir bina İsrail tarafından vuruldu. Tahran'ın Narmek semtinde saldırıya uğrayan binanın büyük oranda tahrip olduğu görüldü. Saldırı sonucu can kaybı ve yaralı bilgisi henüz verilmedi.

02.41 İRAN'DAN YENİDEN BALİSTİK FÜZE SALDIRILARI

İsrail ordu sözcülüğü, İran'dan füze saldırısı düzenlendiğini, hava savunma sistemlerinin gelen füzeleri önlemek için devreye girdiğini belirtti. İsrail iç cephe komutanlığı, İran'dan gelecek saldırılar için kuzey ve merkez bölgelerinde sığınaklara gitme talimatı da gönderdi. Bu bölgelerde hareket etmekten kaçınılması, toplanmaktan uzak durulması ve talimatlara uyulması gerektiği uyarısı yapıldı. ​​​​​​​İsrail ordusu, alarmların çalmasının ardından sığınaklara girilmesi ve ikinci bir emir gelene kadar burada kalınması yönünde çağrıda bulundu. İsrail genelinde cep telefonlarına saldırı uyarısı alarmları gönderildi.

01.04 İSRAİL, TAHRAN'DA PETROL DEPOSU VURDU

İsrail’in Tahran’ın Şehran bölgesinde bulunan bir petrol deposuna düzenlediği saldırı sonucu bölgede büyük bir patlama meydana geldi. Vatandaşlardan Şehran bölgesindeki petrol deposu çevresinden uzak durmaları ve bu bölgelerde kalabalık oluşturmamaları istendi.

01.02 HAMANEY: ÇARESİZ KALACAKSINIZ

İran’ın İsrail’e yönelik saldırı başlatmasının ardından, İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney sosyal medya hesabından hem İbranice hem de Farsça olarak yaptığı paylaşımda, "Çaresiz kalacaksınız" ifadelerini kullandı.

00.31 NETANYAHU'NUN GÜVENLİK KABİNESİ TOPLANDI

İran’ın İsrail’e balistik füze saldırısı başlatmasının ardından, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu güvenlik kabinesi üyeleriyle toplantı düzenledi.

Kaynak: AA