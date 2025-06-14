İran'ın Misilleme Saldırı Düzenlediği İsrail'de Büyük Yıkım! Havadan Görüntülendi...

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İsrail dün sabaha karşı İran'a hava saldırısı düzenledi. İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami ve ülkenin askeri operasyon kararlarının alındığı ve koordine edildiği Hatam el-Anbiya Karargahı'nın komutanı Gülam Ali Reşid başta olmak üzere çok sayıda üst düzey isim öldürüldü. Nükleer tesisin de hedef alındığı saldırılarda 9 nükleer bilimci de hayatını kaybetti.

İRAN'DAN KARŞI SALDIRI

İsrail’in 13 Haziran’da İran’a yönelik başlattığı kapsamlı saldırılara karşılık olarak İran, gece saatlerinden itibaren İsrail’e yaklaşık 200 balistik füze fırlattı. İsrail ordusunun açıklamasına göre füzelerin büyük bölümü hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildi, yaklaşık 50 füze ise açık alanlara düştüğü için engellenemedi. Füzelerden bir kısmı Tel Aviv, Ramat Gan ve Rishon Lezion’da hasara yol açtı.

İran’ın saldırısında şu ana kadar 3 kişinin hayatını kaybettiği, 172 kişinin ise yaralandığı bildirildi. En büyük hasarın yaşandığı Rishon Lezion'da çekilen dron görüntüleri, füzelerin kentte neden olduğu yıkımı gözler önüne serdi.

Çatışmalar, İsrail’in 13 Haziran’da İran’daki nükleer tesisler ve üst düzey askeri hedeflere düzenlediği saldırıyla başlamıştı. Bu saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı, 9 nükleer bilim insanı ve toplamda 78 sivilin hayatını kaybettiği belirtilmişti.

Kaynak: AA