İran-İsrail Hattında Tehlike Büyüyor: Körfez Ülkeleri de Hedef Olabilir

Ortadoğu'da tehlike büyüyor. İsrail'in 13 Haziran'da düzenlediği hava saldırılarının ardından İran'dan misilleme geldi. Peki savaşın büyümesi halinde bölgesel ve küresel dengeler nasıl etkilenecek? İşte olası ihtimaller...

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İran-İsrail Hattında Tehlike Büyüyor: Körfez Ülkeleri de Hedef Olabilir
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İsrail'in İran'a düzenlediği geniş çaplı hava saldırılarının ardından bölgede tansiyon düşmek bilmiyor. Savaşın fitilini ateşleyen saldırı, 13 Haziran gecesi gerçekleşmişti. İsrail jetleri, Tahran, Tebriz, İsfahan, Kirmanşah, Loristan ve özellikle Natanz'daki nükleer tesisi hedef almış, İran basını saldırılarda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Bunun üzerine İran Devrim Muhafızları, İsrail'e karşılık olarak dün akşam 150 füze fırlattıklarını duyurdu. İsrail ordusu saldırıyı doğrularken, Tel Aviv ve Hayfa gibi şehirlerde alarm seviyesi en üst düzeye çıkarıldı.

DÜNYAYI NE BEKLİYOR?

İran ile İsrail arasındaki gerilim her geçen gün tırmanırken, uluslararası toplum endişeyle olası çatışma ihtimalini izliyor. BBC'nin analizine göre, mevcut çatışma yalnızca iki ülke arasında sınırlı kalsa da, gerginliğin büyümesi halinde bölgesel ve küresel dengeler ciddi şekilde sarsılabilir.

ABD'NİN SAVAŞA DAHİL OLMA RİSKİ

İran, İsrail'in saldırılarını ABD'nin dolaylı desteğiyle gerçekleştirdiğine inanıyor. Bu inanç, Tahran'ın bölgede bulunan Amerikan üslerine ve savaş gemilerine karşı saldırı düzenleme ihtimalini gündeme getiriyor. ABD ise İran'a, olası saldırıların ağır sonuçları olacağı yönünde net mesajlar verdi. Özellikle bir Amerikan vatandaşının hayatını kaybetmesi halinde, ABD'nin doğrudan çatışmaya dahil olması ihtimali güçleniyor.

İran-İsrail Hattında Tehlike Büyüyor: Körfez Ülkeleri de Hedef Olabilir - Resim : 1

Uzmanlar, İsrail'in İran'ın nükleer altyapısını etkisiz hale getirmek için ABD'nin sahip olduğu özel askeri kapasiteye ihtiyaç duyduğunu belirtiyor. Ancak bu durum, Orta Doğu'da yeni bir savaşın fitilini ateşleyebilir.

KÖRFEZ ÜLKELERİ DE HEDEF OLABİLİR

BBC'nin analizine göre eğer İran, İsrail'in doğrudan askeri hedeflerine ciddi zarar veremezse, füzelerini Körfez ülkelerine çevirebilir. Bu ülkeler, ABD üslerine ev sahipliği yapmaları nedeniyle uzun süredir İran'ın tepkisini çekiyor. Daha önce Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne yönelik saldırılarla gündeme gelen İran destekli grupların yeniden harekete geçmesi bölgeyi ateşe atabilir.

REJİM DEĞİŞİKLİĞİ İHTİMALİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'a yönelik saldırıların amacının sadece nükleer tehdidi ortadan kaldırmak değil, aynı zamanda Tahran'daki rejimi zayıflatmak olduğunu açıkça dile getirdi. İsrail'in bu hedefe ulaşması halinde İran'da ortaya çıkacak siyasi boşluğun bölgeyi daha da istikrarsızlaştırabileceği yorumları yapılıyor.

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Kaynak: BBC

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