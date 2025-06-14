Ankara Alarmda! Fidan, Güler, Kalın ve Gürak Arasında Kritik Zirve

Ankara’da, İsrail ile İran arasında tırmanan gerilim gündemiyle Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Metin Gürak ve MİT Başkanı İbrahim Kalın bir araya geldi.

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Ankara Alarmda! Fidan, Güler, Kalın ve Gürak Arasında Kritik Zirve
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, İsrail’in İran’a yönelik hava saldırılarını ve olası etkilerini değerlendirmek amacıyla Ankara’da bir toplantı gerçekleştirdi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, kritik görüşme Dışişleri Bakanlığı binasında yapıldı. Toplantı saat 14.30’da başladı ve gündemde İsrail’in İran’daki askeri ve sivil hedeflere yönelik düzenlediği saldırılar ile bu gelişmelerin bölgeye etkileri yer aldı.

Ankara Alarmda! Fidan, Güler, Kalın ve Gürak Arasında Kritik Zirve - Resim : 1

NE OLMUŞTU?

İsrail, dün sabaha karşı İran'ın başkenti Tahran, Tebriz, İsfahan'daki Natanz nükleer tesisi ile Loristan, Kirmanşah, Şiraz, Huzistan, Hemedan ve Kum kentlerine saldırılar düzenlemişti.

İran makamları, Natanz’daki nükleer tesiste herhangi bir sızıntı olmadığını duyurdu. Ancak saldırılarda İran’ın üst düzey askeri kadrosundan kayıplar yaşandı. Hayatını kaybedenler arasında Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, Hatemul Enbiya Komuta Merkezi'nin lideri Gulamali Reşid ve Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade bulunuyor. Ayrıca altı nükleer bilim insanının da yaşamını yitirdiği bildirildi.

Tahran’daki saldırılarda sivil alanların da hedef alındığı ve aralarında kadınlar ile çocukların da yer aldığı çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği aktarıldı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran’a yönelik operasyonların süreceğini belirterek, “Tehdit tamamen ortadan kalkana kadar saldırılar devam edecek” dedi. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz ise ülkede olağanüstü hal ilan edildiğini açıkladı. İsrail ordusu, saldırılarda 200’den fazla savaş uçağının ve çok sayıda insansız hava aracının görev aldığını duyurdu.

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Kaynak: AA

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