Markette Dehşet Anları! Kadını Feci Şekilde Darp Etti, Serbest Kaldı... Bakın Kim Çıktı

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Eskişehir'de Tepebaşı ilçesi Gazi Yakup Satar Caddesi üzerindeki markette bir saldırı meydana geldi. Müşteri kadınlar D.T. ile Ş.K., kasa sırasında tartıştı. D.T.’nin eşi S.T. de olaya dahil olarak diğer kadın müşteri S.K.’yı darp etti. Daha sonra ise araya girmek isteyen market çalışanı kadını ve erkeği de yumrukladı.

Çalışanların ihbarıyla gelen polis ekiplerince yakalanan S.T., gözaltına alındı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’nde ifadesi alınan S.T., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılan S.T., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüpheli S.T.’nin karşısındakileri yumrukladığı anlar ise marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İŞTEN ÇIKARDI

Diğer yandan S.T.’nin Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı’nda çalıştığı öğrenildi. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, görüntülerin sosyal medyada büyük yankı uyandırmasının ardından açıklama yayınlayarak personelin işten çıkarılacağını açıkladı.

Büyükşehir açıklamasında, “Bir marketin güvenlik kameralarına yansıyan ve kadına yönelik şiddet içeren görüntülerle ilgili kamuoyunu bilgilendirmek isteriz. Olaya sebep olan ve üzerinde belediye iş kıyafetleri bulunan personelimiz ile ilgili soruşturma başlatılmıştır. Toplu iş sözleşmemiz hükümleri gereğince kadına yönelik şiddet uygulayan personelin iş akdi feshedilmektedir. Soruşturma süresince kendisi görevinden uzaklaştırılmış olup, sonucu kamuoyuyla paylaşılacaktır” denildi.

Kaynak: DHA