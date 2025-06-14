AFAD ve Kandilli Rasathanesi Açıkladı: Malatya'da Korkutan Deprem
Malatya'nın Pütürge ilçesinde deprem meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 3.9, Kandilli Rasathanesi ise 3.8 olarak açıkladı.
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Malatya'nın Pütürge ilçesinde deprem meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 3.9 olarak açıkladı.
AFAD verilerine göre sarsıntı yerin 7.55 km derinliğinde gerçekleşti.
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.8 olarak açıkladı. Deprem 5.0 km derinlikte meydana geldi.
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Kaynak: DHA
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