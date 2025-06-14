AFAD ve Kandilli Rasathanesi Açıkladı: Malatya'da Korkutan Deprem

Malatya'nın Pütürge ilçesinde deprem meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 3.9, Kandilli Rasathanesi ise 3.8 olarak açıkladı.

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AFAD ve Kandilli Rasathanesi Açıkladı: Malatya'da Korkutan Deprem
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Malatya'nın Pütürge ilçesinde deprem meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 3.9 olarak açıkladı.

AFAD verilerine göre sarsıntı yerin 7.55 km derinliğinde gerçekleşti.

AFAD ve Kandilli Rasathanesi Açıkladı: Malatya'da Korkutan Deprem - Resim : 1

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.8 olarak açıkladı. Deprem 5.0 km derinlikte meydana geldi.

AFAD ve Kandilli Rasathanesi Açıkladı: Malatya'da Korkutan Deprem - Resim : 2

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Kaynak: DHA

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