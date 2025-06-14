Karaman'da Dehşet Gecesi: Kız Arkadaşının Babasını ve Ağabeyini Vurdu, Kaçtı

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Karaman'da gece saatlerinde yaşanan olayda, Ali T. isimli genç, kız arkadaşının babası ve ağabeyini pompalı tüfekle vurarak ağır yaraladı. Saldırgan olay yerinden arkadaşıyla birlikte kaçarak izini kaybettirdi.

KANLI BİTTİ

Olay, saat 00.45 sıralarında Mümine Hatun Mahallesi 1541. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre Ali T., arkadaşı Necati A. ile birlikte kız arkadaşının evinin önüne geldi. Burada kız arkadaşının babası Hüseyin Göktaş (54) ve ağabeyi Mehmet Ali Göktaş (32) ile aralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede büyüyerek şiddete dönüştü. Ali T., otomobilinden aldığı pompalı tüfekle baba ve oğluna ateş açtı. Hüseyin Göktaş ve Mehmet Ali Göktaş kanlar içinde yere yığılırken, Ali T. ile yanındaki Necati A. olay yerinden hızla kaçtı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı baba-oğul, yapılan ilk müdahalenin ardından Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Mehmet Ali Göktaş'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Polis ekipleri, saldırının ardından kaçan Ali T. ve Necati A.'nın yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı. Mahallede güvenlik kameraları incelemeye alınırken, şüphelilerin kaçış güzergâhı araştırılıyor.

Kaynak: DHA