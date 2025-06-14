Karaman'da Dehşet Gecesi: Kız Arkadaşının Babasını ve Ağabeyini Vurdu, Kaçtı

Kız arkadaşının evinin önünde tartıştığı babası ve ağabeyine pompalı tüfekle ateş açtı. İki kişi ağır yaralanırken, saldırgan Ali T. ve arkadaşı olay yerinden kaçtı. Polis zanlıların peşinde.

Son Güncelleme:
Karaman'da Dehşet Gecesi: Kız Arkadaşının Babasını ve Ağabeyini Vurdu, Kaçtı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Karaman'da gece saatlerinde yaşanan olayda, Ali T. isimli genç, kız arkadaşının babası ve ağabeyini pompalı tüfekle vurarak ağır yaraladı. Saldırgan olay yerinden arkadaşıyla birlikte kaçarak izini kaybettirdi.

KANLI BİTTİ

Olay, saat 00.45 sıralarında Mümine Hatun Mahallesi 1541. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre Ali T., arkadaşı Necati A. ile birlikte kız arkadaşının evinin önüne geldi. Burada kız arkadaşının babası Hüseyin Göktaş (54) ve ağabeyi Mehmet Ali Göktaş (32) ile aralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede büyüyerek şiddete dönüştü. Ali T., otomobilinden aldığı pompalı tüfekle baba ve oğluna ateş açtı. Hüseyin Göktaş ve Mehmet Ali Göktaş kanlar içinde yere yığılırken, Ali T. ile yanındaki Necati A. olay yerinden hızla kaçtı.

Karaman'da Dehşet Gecesi: Kız Arkadaşının Babasını ve Ağabeyini Vurdu, Kaçtı - Resim : 1

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı baba-oğul, yapılan ilk müdahalenin ardından Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Mehmet Ali Göktaş'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Polis ekipleri, saldırının ardından kaçan Ali T. ve Necati A.'nın yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı. Mahallede güvenlik kameraları incelemeye alınırken, şüphelilerin kaçış güzergâhı araştırılıyor.

Ordu’da Bıçaklı Kavga: 1 Kişi Hayatını Kaybetti, Katil Zanlısı YakalandıOrdu’da Bıçaklı Kavga: 1 Kişi Hayatını Kaybetti, Katil Zanlısı YakalandıYurttan Haberler

Akrabaların Kavgası Cinayetle Bitti! Baba Öldü, Oğlu Ağır YaralıAkrabaların Kavgası Cinayetle Bitti! Baba Öldü, Oğlu Ağır YaralıGüncel

Kaynak: DHA

Etiketler
Kavga
Son Güncelleme:
Bu Hafta Sonu Başına Talih Kuşu Konacak Burçlar Belli Oldu Bu Hafta Sonu Başına Talih Kuşu Konacak Burçlar Belli Oldu
Sebzelerinize Biraz Ekleyin, Hasatta Rekoru Görün! İşte 1 Çalıdan 13 Kilo Çıkaran Mucizevi Karışım Sebzelerinize Biraz Ekleyin, Hasatta Rekoru Görün! İşte 1 Çalıdan 13 Kilo Çıkaran Mucizevi Karışım
AK Parti’den Tartışma Yaratacak Teklif: Zeytinliklerde Madenciliğe Yeşil Işık Zeytinliklerde Madenciliğe Yeşil Işık
Urfi Çetinkaya'nın Uyuşturucu Ağı Deşifre Edildi: 314 Sayfalık Suç İmparatorluğu Şoke Etti Türk Escobar'ın Şoke Eden Uyuşturucu Ağı: 314 Sayfalık Suç İmparatorluğu!
ÇOK OKUNANLAR
Tapuda Bunu Yapan İki Tarafa da Ağır Cezalar Geliyor: Bakanlık Radarına Aldı! Milyonlarca Eve Tebligat Gönderilmeye Başlandı Tapuda Bunu Yapan İki Tarafa da Ağır Cezalar Geliyor: Milyonlarca Eve Tebligat Gönderilmeye Başlandı
Devletten Ucuza Kiralık Ev Hamlesi! Uygun Kiralık Konut Projesi Başlıyor: Kimler Yararlanacak? Detaylar Netleşti Devletten Ucuza Kiralık Ev Hamlesi! Uygun Kiralık Konut Projesi Başlıyor: Kimler Yararlanacak?
Gram Altın ve Çeyrek Altın İştah Kabarrtı! Rekor Seviyeler Bekleniyor: Alım-Satım Yapacaklar Dikkat Gram Altın ve Çeyrek Altın İştah Kabarrtı! Rekor Seviyeler Bekleniyor: Alım-Satım Yapacaklar Dikkat
Buraya Taşınan Yaşadı: Devlet 2 Milyon TL Hibe Verecek! Tek Kuruş Geri Ödenmeyecek Buraya Taşınan Yaşadı: Devlet 2 Milyon TL Hibe Verecek! Tek Kuruş Geri Ödenmeyecek
Manisa'ya Yatırım Yapacaktı: BYD 1300 Beygirlik Devin Anahtar Teslimlerine Başladı Manisa'ya Yatırım Yapacaktı: BYD 1300 Beygirlik Devin Anahtar Teslimlerine Başladı