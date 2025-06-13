Büyük Tehlike Kapıda: 30 Aktif Fay Her An Deprem Üretebilir! İşte Risk Altındaki Bölgeler

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Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Türkiye genelinde deprem üretme zamanı gelmiş 30 aktif fay tespit ettiklerini açıkladı. Fayların büyük bölümünün uzun süredir kırılmadığını ve ciddi bir stres birikimi gösterdiğini belirten Sözbilir, özellikle yapılaşma açısından riskli bölgeler için belediyeleri ve ilgili kurumları uyardı.

2011'DEN BU YANA 485 FAY TANIMLANDI

Sözbilir, Türkiye'de 2011'den bu yana tanımlanan 485 fay hattı bulunduğunu, bunlardan bazılarının "sismik boşluk" kategorisinde yer aldığını söyledi. Bu faylar, uzun süredir deprem üretmeyen, ancak stres biriktirdiği için her an büyük bir deprem oluşturabilecek potansiyele sahip bölgeleri temsil ediyor.

Prof. Dr. Sözbilir, öncelikle son 125 yılda büyük deprem üretmemiş faylar üzerine yoğunlaştıklarını belirtti. Paleosismoloji adı verilen yöntemle fayların geçmişte ne zaman ve ne büyüklükte depremler ürettiğini incelediklerini anlatan Sözbilir, "Fayın en son depreminden bu yana geçen süre ile olası tekrar aralığı çakışıyorsa, o fayın deprem üretmesi yakın demektir" ifadelerini kullandı.

RİSK ALTINDAKİ BÖLGELER

Deprem riski yüksek olan sismik boşluklar sadece İstanbul'la sınırlı değil. Sözbilir, İstanbul'un güneyinde yer alan Kumburgaz, Adalar ve Avcılar segmentlerinin ciddi risk taşıdığını belirtirken, Batı Anadolu'da İzmir Tuzla, Balıkesir Gökçeyazı, Eskişehir fayları, Orta Anadolu'da Tuz Gölü ve Kayseri-Erciyes, Doğu Anadolu'da Yedisu, Ovacık ve Malatya fayları, Güneydoğu'da ise Cizre, Yüksekova ve Şirvan fayları için benzer uyarılarda bulundu.

Bu fayların bazılarının 3 bin ila 4 bin yıldır kırılmadığını vurgulayan Sözbilir, stres birikiminin tehlikeli boyutlara ulaştığını söyledi.

Sözbilir şöyle konuştu:

"Akdeniz ve Ege Denizi'nde de aslında denizin içinde belirli faylar var. Ama onların dışında karada 30'a yakın fay var. Batı Anadolu'da İzmir'de Tuzla, Gökçeyazı segmentli Balıkesir, Eskişehir faylarını sayabiliriz. Orta Anadolu'da Tuz Gölü, Kayseri-Erciyes ve Erkilet fayları bu sınıfın içine giriyor. Kuzey Anadolu Fayı üzerinde çoğu kırılmış durumda ama bir kısmı da Erzincan, Bingöl tarafındaki Yedisu Fayı gibi parçalar, sismik boşluk sınıfında değerlendiriliyor.

Doğuya doğru gittiğimizde Malatya, Ovacık gibi faylar sismik boşluk sınıfında değerlendiriliyor. 3 bin, 4 bin yıldır deprem üretmemiş faylar. Sürekli stres biriktiriyor. Güneydoğu Anadolu bindirme kuşağı var. Bu da çok büyük ölçekli bir fay hattı. Burada da Şirvan, Cizre ve Yüksekova fayları sismik boşluk sınıfında değerlendirilen faylar sınıfına giriyor."

'YAPILAŞMA GÖZDEN GEÇİRİLMELİ'

Prof. Dr. Sözbilir, çalıştıkları bölgelerdeki raporları yerel belediyelere teslim ettiklerini, bu belediyelerin de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile görüştüğünü belirtti. Faylar üzerinde yapılaşmanın engellenmesi gerektiğine dikkat çeken Sözbilir, "Fay sakınım bandı" adı verilen koruma alanlarının planlamalara mutlaka dahil edilmesi gerektiğini ifade etti.

Ayrıca, fayların üzerinde hali hazırda bulunan yapıların incelenerek olası bir kırılma anında nasıl bir hasar alabileceklerinin analiz edilmesi ve gerekirse bu yapıların kentsel dönüşüm kapsamına alınması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: AA