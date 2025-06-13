AFAD ve Kandilli Rasathanesi Açıkladı: Sivas'ta Korkutan Deprem

Sivas'ta hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 4.0, Kandilli Rasathanesi ise 3.9 olarak açıkladı.

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AFAD ve Kandilli Rasathanesi Açıkladı: Sivas'ta Korkutan Deprem
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Sivas'ta korkutan bir deprem meydana geldi. AFAD tarafından yapılan açıklamada depremin saat 10.26 sıralarında gerçekleştiği kaydedildi. AFAD, depremin büyüklüğünü 4.0 olarak açıkladı.

AFAD ve Kandilli Rasathanesi Açıkladı: Sivas'ta Korkutan Deprem - Resim : 1

AFAD verilerine göre yerin 7 kilometre altında meydana gelen depremin merkez üssü Sivas Gürün olarak belirlendi.

AFAD ve Kandilli Rasathanesi Açıkladı: Sivas'ta Korkutan Deprem - Resim : 2

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.9 olarak açıkladı. Verilere göre sarsıntı 5.0 km derinlikte kaydedildi.

AFAD ve Kandilli Rasathanesi Açıkladı: Sivas'ta Korkutan Deprem - Resim : 3

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Kaynak: Haber Merkezi

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