AFAD ve Kandilli Rasathanesi Açıkladı: Sivas'ta Korkutan Deprem

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Sivas'ta korkutan bir deprem meydana geldi. AFAD tarafından yapılan açıklamada depremin saat 10.26 sıralarında gerçekleştiği kaydedildi. AFAD, depremin büyüklüğünü 4.0 olarak açıkladı.

AFAD verilerine göre yerin 7 kilometre altında meydana gelen depremin merkez üssü Sivas Gürün olarak belirlendi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.9 olarak açıkladı. Verilere göre sarsıntı 5.0 km derinlikte kaydedildi.

Kaynak: Haber Merkezi