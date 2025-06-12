Kütahya'da Korkutan Yer Hareketliliği! 1,5 Ayda 1250 Deprem Oldu

Kütahya'nın Simav ilçesinde yılbaşından bu yana 1350 deprem kaydedildi. Bu sarsıntıların 1250'si yalnızca son 1,5 ayda meydana geldi. Uzmanlara göre bölgedeki artçı hareketlilik "deprem fırtınası" olarak değerlendiriliyor.

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Kütahya'da Korkutan Yer Hareketliliği! 1,5 Ayda 1250 Deprem Oldu
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Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muzaffer Özburan, Simav’da yılın başından bu yana gözlenen sismik hareketliliğe dikkat çekti. “Bu sarsıntıların 1250’si son 1,5 ayda gerçekleşti.” diyen Özburan, toplamda 1350 depremin kayıtlara geçtiğini belirtti.

Kütahya'da Korkutan Yer Hareketliliği! 1,5 Ayda 1250 Deprem Oldu - Resim : 1

HAREKETLİLİK 21 NİSAN'DA BAŞLADI

Özburan, Simav’daki hareketliliğin 21 Nisan’da meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki depremle başladığını söyledi. Sonrasında bölgedeki sarsıntıların hız kesmeden devam ettiğini ifade etti. “En son Simav'da 10 Haziran Salı günü meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki deprem birçok yerden hissedildi.” diye konuştu.

EN BÜYÜĞÜ 4.6

Bu tarihten itibaren 4’ün üzerinde, en büyüğü 4.6 olan sekiz depremin kaydedildiğini belirten Özburan, bu depremlerin klasik tektonik depremlerden farklı bir seyir izlediğini vurguladı. “Klasik tektonik depremlerde bir ana şok gerçekleşir ve büyüklüğü küçülerek devam eder ancak buradaki depremlerde böyle bir durum söz konusu değil.” dedi.

Kütahya'da Korkutan Yer Hareketliliği! 1,5 Ayda 1250 Deprem Oldu - Resim : 2

1350 SARSINTI

Depremlerin Simav Fay Zonu, Emet-Gediz Fay Zonu ve Naşa Fay Zonu arasında kalan bölgede meydana geldiğini hatırlatan Özburan, bu üç fay hattının çevresinde yoğun sarsıntı yaşandığını kaydetti. “Bölgede yılın başından beri 1350 sarsıntı kaydedildi. Bu sarsıntıların 1250'si son 1,5 ayda gerçekleşti. Oldukça fazla sarsıntı olduğu için buna 'deprem fırtınası' diyebiliriz. Bu deprem fırtınasının da süreceğini tahmin ediyoruz." dedi.

ÇALIŞMA YAPILIYOR

Simav’daki sarsıntıların nedenine dair olası bir açıklama getiren Özburan, jeotermal faaliyetlerin etkili olabileceğine işaret etti. “Simav’daki depremlerin jeotermal kökenli olabileceğini düşünüyoruz. Asıl cevabı çalışmalar sonlandırıldıktan sonra verebiliriz.” değerlendirmesinde bulundu.

Depremlerin yaşandığı alanın diri fay haritasında net şekilde görünmediğini söyleyen Özburan, buna rağmen Naşa Fay Zonu’yla aynı doğrultuda sarsıntılar gözlemlendiğini aktardı. Bölgede yürütülen araştırmaların sonucunda daha net veriler elde edileceğini sözlerine ekledi.

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Kaynak: AA

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