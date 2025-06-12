Sırrı Süreyya Önder’in Kızından Yürek Burkan Baba-Kız Hikayesi! Bilinmeyenleri Satır Satır Anlattı

Hayatını kaybeden Sırrı Süreyya Önder’in Ceren Önder Kandemir, babasının ölümünün ardından duygulandıran bir yazı kaleme aldı. Kandemir, babasıyla olan hikayesini anlattı. İşte Önder’in kızından yürek burkan satırlar…

Son Güncelleme:
Sırrı Süreyya Önder’in Kızından Yürek Burkan Baba-Kız Hikayesi! Bilinmeyenleri Satır Satır Anlattı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kalp rahatsızlığı sonrasında yoğun bakımda tedavi altına alınan ve 18 gün sonra hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’in kızı Ceren Önder Kandemir, t24’te ‘Güle güle canım benim’ başlıklı bir köşe yazısı kaleme aldı.

Sırrı Süreyya Önder’in Kızından Yürek Burkan Baba-Kız Hikayesi! Bilinmeyenleri Satır Satır Anlattı - Resim : 1

‘Hiç komik olmayan bir şakaya benziyor bu yazının başına oturuşum’ diye belirten Kandemir, babası için duygusal cümleleri köşesine taşıdı.

Babasının yazdığı yazılara ilişkin süreçlere değinen Kandemir, şunları söyledi: Yazmasının arkasında birden fazla motivasyon vardı. Birincisi, çok sevdiği dostlarının yapıtlarının ağız tadıyla değerlendirilmediğini düşünmesiydi. İkinci motivasyonu özlem ve sıkıcılığın reddi.

Sırrı Süreyya Önder’in Kızından Yürek Burkan Baba-Kız Hikayesi! Bilinmeyenleri Satır Satır Anlattı - Resim : 2

‘NE BULSAK ONU YEMEKTEYİZ’

Babasının sinema yazmak üzere başladığı serinin taziye evine dönüşmeye başladığını ifade eden Kandemir, ‘Yaşam kadar ölümlerin de hakkını vermek isteğiydi bu’ dedi.

Sırrı Süreyya Önder’in Kızından Yürek Burkan Baba-Kız Hikayesi! Bilinmeyenleri Satır Satır Anlattı - Resim : 3

Deterjan işi yaparken babasının Beynelmilel’i yazmasının ardından yaşadıkları sürece de değinen Kandemir ‘Baba-kız baş başa yaşamaktayız. Ne bulursak onu yemekteyiz, akşamları kahvaltı etmekteyiz. Ama mutluyuz orası kesin. Yine de bocalıyoruz, evin düzeni temizliği, formalarımın durumu hak getire. Sınıftaki çiçek gibi ütülü ve örgülü kızlara özeniyorum. Arada yardım için işe gelip giden ablalar oluyor ama bazen paramız bittiği için, bazen de ikimiz de yalnızlığımızı sevdiğimiz için beceremiyoruz, sürdüremiyoruz yardım almayı. Ceren ben çocuk bakmayı bilmiyorum, ihtiyacın olan her şeyi senin açıkça söylemen lazım” diyor. Söylüyorum, çırpınıyor ve yapıyor.

'SENARYO FİKRİ ORTAYA ÇIKIYOR'

Bir gün “Konuşmamız lazım” diyor bana. “Ben işi bırakıp kitap yazacağım. Kitabın ismi “O tozlar, bu çamurları getirdi” olacak. Bölümlerden oluşuyor, bir bölümünün ismi de “Beynelmilel.” Beynelmilel’i senaryolaştırma fikri çıkıyor ortaya. 60 yaşına geldiğinde bile Barış Hoca’dan, Elif Ayan’dan, Senaryo Stüdyosu’ndan bahsederken gözünde beliren parıltı, başka hiçbir ışığa benzemiyor.

Sırrı Süreyya Önder’in Kızından Yürek Burkan Baba-Kız Hikayesi! Bilinmeyenleri Satır Satır Anlattı - Resim : 4

'OKUYOR AĞLIYORUM'

Aylar aylar geçiyor. Babam Sezen Aksu’ya bir mektup yazıyor. Mektupta elbette önce bir hikâye anlatıp finalde konuyu Sezen Aksu’nun Beynelmilel’de oynamasını isteyişine bağlıyor. O iş olmuyor ama başka bir şeye vesile oluyor. Yazdığı mektubu bana sesli okumasına. Okuyor, ağlıyorum. Ağladığımdan emin olunca “haydi bir kahve yap bana.

Sırrı Süreyya Önder’in Kızından Yürek Burkan Baba-Kız Hikayesi! Bilinmeyenleri Satır Satır Anlattı - Resim : 5

Kaynak: T24

Etiketler
Sırrı Süreyya Önder
Son Güncelleme:
TDT Zirvesinde Aile ve Kadın Politikaları Masaya Yatırıldı TDT Zirvesinde Aile ve Kadın Politikaları Masaya Yatırıldı
12 Haziran Burç Yorumları: Beklenen An Geldi 12 Haziran Burç Yorumları: Beklenen An Geldi
Bilim İnsanları Dünya'nın En Eski Kayıp Kıtasını Ortaya Çıkardı: Büyük Sır Çözülüyor! Büyük Sır Çözülüyor! Kayıp Kıta Ortaya Çıktı
Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Gününde Çarpıcı Rapor: 770 Çocuk Çalışırken Yaşamını Yitirdi İşyerleri Çocuk İşçi Mezarlığına Döndü
ÇOK OKUNANLAR
63 Yıllık Ünlü Otel Devi İflas Etti: Tatil İçin Rezervasyon Yaptıranlar Diken Üstünde Rezervasyon Yaptıranlar Diken Üstünde! İflas Etti
SGK Uzmanı Duyurdu: O Ödemelere Zam Geldi! Bu Ay İki Kat Fazla Para Yatacak SGK Uzmanı Duyurdu: O Ödemelere Zam Geldi! Bu Ay İki Kat Fazla Para Yatacak
Ali Koç Transferde Çıldırdı! 4 Yıldızın İsmi Ortaya Çıktı Ali Koç Transferde Çıldırdı! 4 Yıldızın İsmi Ortaya Çıktı
Türkiye'nin En Borçlu 20 Şirketi Açıklandı: Listedeki Devlere Çok Şaşıracaksınız Türkiye'nin En Borçlu 20 Şirketi Açıklandı: Listedeki Devlere Çok Şaşıracaksınız
Hindistan'da Uçak Düştü! İçinde 244 Yolcu Vardı 5 DAKİKADA GELEN FELAKET! DÜŞME ANI KAMERADA