TDT Zirvesinde Aile ve Kadın Politikaları Masaya Yatırıldı

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Azerbaycan'ın başkenti Bakü’de gerçekleştirilen Türk Devletler Teşkilatı (TDT) Aile ve Sosyal Politikadan Sorumlu 2. Bakanlar Toplantısı’na katıldı. Bakan Göktaş, Türk devletlerinin sosyo-kültürel bağlarına vurgu yaparak, “Ailenin güçlenmesi geleceğimizin teminatıdır. Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle 2025 yılının 'Aile Yılı' ilan edilmesi, bu önemin somut bir ifadesidir.” dedi.

“Modern Toplumda Kadının Rolü, Sürdürülebilir Kalkınma ve Geleneksel Değerler” başlıklı toplantıda konuşan Göktaş, kalkınmanın yalnızca ekonomik büyüme ile ölçülemeyeceğini belirtti. Gerçek kalkınmanın çevresel sürdürülebilirlik, toplumsal eşitlik ve kuşaklar arası adalet ile sağlanabileceğini ifade etti. Kadınların bu sürecin merkezinde yer alması gerektiğini vurgulayan Göktaş, “Bir kadının sahip olduğu imkanlar ve donanım sadece kendi yaşamını değil, gelecek nesillerin yaşam kalitesini de doğrudan etkiliyor.” diye konuştu.

Göktaş, Türk kültüründe kadının tarih boyunca önemli bir konumda olduğunu belirterek, Tomris Hatun, Terken Hatun ve Nene Hatun gibi örneklerle kadınların tarihsel rolüne dikkat çekti. Kadınların sadece ailede değil, toplumun sosyal yapısında da dönüştürücü etkileri olduğunu söyleyen Bakan, kadın hakları ve yaşam standartlarının artırılması için yoğun çaba sarf ettiklerini dile getirdi.

EŞİTLİK VURGUSU

Türkiye’nin kadın-erkek eşitliği konusundaki anayasal düzenlemelere ve kadınlara yönelik pozitif ayrımcılık uygulamalarına değinen Göktaş, bu yasal çerçevenin kadınların her alanda daha aktif rol almasını sağladığını belirtti. Kadınların sürdürülebilir kalkınmadaki önemine işaret eden Göktaş, kadınların geleneksel değerlerle modern dünyanın ihtiyaçlarını birleştirme gücüne sahip olduğunu vurguladı.

ŞİDDETE SIFIR TOLERANS

Kadına yönelik şiddetle mücadelede “sıfır tolerans” ilkesiyle hareket edildiğini belirten Bakan Göktaş, şiddetsiz bir yaşamın temel bir insan hakkı olduğunu ifade etti. “Kadınların modern toplumdaki yeri, hem sürdürülebilir kalkınma hem de geleneksel değerlerin yaşatılması açısından kritiktir. Bugün sürdürülebilir gelecek için yapmamız gereken çok açık; kadınlara sadece alan açmak değil, aynı zamanda bu alanlarda güçlenmelerini sağlamalıyız.” dedi.

Toplantıya, TDT Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev, KKTC, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan’dan bakanlar ve yetkililer de katıldı. Katılımcılar, ortak tarih ve kültür bağlarıyla şekillenen sosyal politika iş birliklerini değerlendirdi.