Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Gününde Çarpıcı Rapor: 770 Çocuk Çalışırken Yaşamını Yitirdi

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İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi 12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü kapsamında hazırladığı raporu kamuoyuna duyurdu. Buna göre ülkemizde son on iki buçuk yılda en az 770 çocuk işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi. Çocukların 261’inin 5-14 yaş arası olduğu belirtildi.

ÇOCUKLAR KAYIT DIŞI ÇALIŞTIRILIYOR

Raporda 2025 yılının ilk 5 ayında 28 çocuk işçi yaşamını yitirdi. Yaşamını yitiren 5-14 yaş arası çocukların neredeyse tamamının kayıt dışı olduğu belirtildi. Çocuk işçiliğin yüz binleri bulduğu kaydedilen raporda şu ifadelere yer verildi: “Büyük çoğunluğu mevsimlik tarım olmak üzere, sokakta, tekstil-gıda-metal atölyelerinde ve inşaatlarda çalışıyorlar. 15-17 yaş grubunda ise yine başat çalışma alanı mevsimlik tarım olsa da son yıllarda bu yaş grubunda çalışma şehirlere sanayi-inşaat-hizmetler gibi sektörlere akıyor.”

EN ÇOK KIZ ÇOCUKLARI YAŞAMINI YİTİRDİ

Milli Eğitim Bakanlığı’nın MESEM uygulamasına da değinilen raporda çocukların işçileştirildiği kaydedildi. Raporda “Genel işçi kitlesi ve iş cinayetlerine göre çocuk işçilerde kız çocuk-genç kadın ve göçmen ölümleri çok daha fazladır. İş cinayetlerinde tespit edebildiğimiz kadın işçi ölüm oranı yüzde 7, göçmen işçi ölüm oranı yüzde 5’tir. Ancak 5-14 yaş grubunda ölen çocuk işçilerin yüzde 20’si kız çocuğu ve yüzde 12’si göçmen çocuktur. 15-17 yaş grubunda ise ölen çocuk işçilerin yüzde 11’i genç kadın ve yine yüzde 11’i göçmendir” dendi.

5-6 YAŞINDA ÇOCUK İŞÇİLER

Çocukların yaşına da değinilen raporda şu değerlendirmede bulunuldu: “Yine yaş gruplarına dair altını çizmemiz gereken bir husus var. Özellikle daha evvel paylaştığımız raporlar sonrası '5-6 yaşında işçi olur mu' diye itirazlar geldi. Ancak TÜİK’in çocuk işçi raporunun da 5-17 yaşı kapsadığı unutuluyor? Yani devletin kurumu bile bu yaşta çocuğun çalıştığını açıklarken itiraz edilen nedir? Daha iyi anlaşılması için açıklayalım. Son on iki buçuk yılda 5-9 yaş aralığında en az 53 çocuğun çalışırken hayatını kaybettiğini tespit etmişiz. Bu çocuklar elbette fabrikalarda ya da inşaatlarda çalışmıyor ama tüm toplum tarafından da görülmüyor ve bazen 'dilenci' ya da 'mevsimlik tarım işçisi ailenin çocuğu' diye geçiştiriliyor. Oysa bu yaş grubundaki çocuklarda çobanlık yapan var; ailesiyle beraber mevsimlik tarım işçisi olan (yardımcı, toplayıcı) var, buna özellikle kız çocuklarının çadırda bebek bakımı ve yemek işleri yapmasını da ekleyelim; sokakta mendil satan, atık kağıt toplayan, araba camı silen var…”

Kaynak: Haber Merkezi