Tepkiler Çığ Gibiydi, Görüşmeler Sonuç Verdi: Merkezi Hekim Randevu Sistemi’nde 'Evli/Bekar' Ayrımı Kaldırıldı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu, Merkezi Hekim Randevu Sistemi’nde (MHRS) kadın doğum randevularında uygulanan ve kadın hastaların “evli” veya “evli olmayan” şeklinde sınıflandırılmasına neden olan ayrımın kaldırıldığını duyurdu. Sistemdeki bu uygulama, özellikle kadın hastalar arasında rahatsızlık yaratmış ve kamuoyunda yoğun tepkilere yol açmıştı.

GÖRÜŞMELER SONUÇ VERDİ

Oda tarafından yapılan yazılı açıklamada, Bilkent Şehir Hastanesi Kadın Doğum Hastanesi Başhekimliği ile gerçekleştirilen görüşmelerin sonuç verdiği belirtildi. Açıklamada, “Merkezi Hekim Randevu Sistemi’nde ‘evli/evli olmayan’ ayrımı kaldırılarak kadın hastaları tedirgin eden uygulama sona ermiştir. Sağlık hizmeti sunumunda insan haklarına, kadın haklarına ve tıp etiğine aykırılık taşıyan uygulamalara karşı odamızın çalışmaları ve temasları devam edecektir” ifadelerine yer verildi.

ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİ VE AYRIMCILIK

Uygulamanın kaldırılması, kadınların sağlık hizmetlerine erişiminde özel hayatlarının gizliliğini ihlal eden ve ayrımcılık yaratan bir engelin ortadan kalkması olarak değerlendirildi. Ankara Tabip Odası, benzer sorunlara karşı sağlık sisteminde etik ve insan haklarına uygun düzenlemeler için çalışmalarını sürdüreceğini vurguladı.

Kamuoyunda, sosyal medya platformları ve çeşitli sivil toplum kuruluşları aracılığıyla dile getirilen tepkilerin, bu değişikliğin hayata geçirilmesinde etkili olduğu belirtiliyor. Konu, sağlık hizmetlerinde cinsiyet eşitliği ve hasta mahremiyeti tartışmalarını da yeniden gündeme getirdi.