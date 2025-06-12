Özgür Özel'den İktidara 'Gaziosmanpaşa' Tepkisi

CHP Lideri Özgür Özel, tutuklanan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı’nın yerine AKP’li adayın getirilmesine ‘Gaziosmanpaşa’da belediye başkanı gitmedi ki seçiyorsunuz. Doğrusu AKP’nin aday çıkarmayıp CHP aday seçsin demesiydi. Yarın benzer olsun, AKP’ye bir vekil seçilecek olsun görün bakın Özgür Özel nasıl yapıyor. Aday çıkaran Özel namerttir’ diyerek tepki gösterdi.

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Yakın dostu Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in toprağa vermenin hüznünü taşıyan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Zeyrek'in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma hakkında konuşan Özel 'Adalet Bakanımız kapsamlı bir açıklama yaptı. İki şüphelinin gözaltında olduğu söyleniyordu adli kontrolle serbest bırakılmışlar. Manisa'nın savcılarının en iyi şekilde nerede ne hata varsa bulacağı, kim suçluysa cezalandıracağı bir süreci yürüteceklerine inanıyoruz' dedi.

Özgür Özel'den İktidara 'Gaziosmanpaşa' Tepkisi - Resim : 1

'GİTMEDİ Kİ SEÇİYORSUNUZ'

Tutuklanan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'nin yerine AKP'li Eray Karadeniz'in getirilmesine ilişkin de konuşan Özel şunları söyledi: . Gaziosmanpaşa’da belediye başkanı gitmedi ki seçiyorsunuz. Doğrusu AKP’nin aday çıkarmayıp CHP aday seçsin demesiydi. Yarın benzer olsun, AKP’ye bir vekil seçilecek olsun görün bakın Özgür Özel nasıl yapıyor. Aday çıkaran Özel namerttir.

Özgür Özel'den İktidara 'Gaziosmanpaşa' Tepkisi - Resim : 2

Özgür Özel'in konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle:

'MANİSA SAVCILARINA İNANIYORUZ'

Adalet Bakanımız kapsamlı bir açıklama yaptı. İki şüphelinin gözaltında olduğu söyleniyordu adli kontrolle serbest bırakılmışlar. Biz Manisa'nın havasını koklayan, suyunu içen, Ferdi Başkan'ı tanıyan, bu şehrin Ferdi Başkan'a bağlılığını bilen Manisa'nın savcılarının en iyi şekilde nerede ne hata varsa bulacağı, kim suçluysa cezalandıracağı bir süreci yürüteceklerine inanıyoruz. Onlara emanet, biz takip ediyoruz. Savcılık yeterli açıklamaları yapacak. Kim gözaltına alındı hangi sebeple alındı takip edilecek.

'DİLERİM BERAAT EDER'

Ümit Özdağ’ın geçen davasında vardım, cenazeden dolayı katılamadım. Tutukluluğunun devamının asla kabul etmiyoruz. Dilerim hak ettiği gibi beraat eder. Bir genel başkanın 1 dakika gözaltında olması bile kabul edilemez. Yeni duruşmada bulunmak isterim.

Ekrem Başkan’ın duruşmasının ertelenmesi saçmalık. Duruşmaya 12 saat kala erteliyorsun. Bunun için bir karar olması lazım. İlkokulda sayım yapsanız bundan daha iyi yaparsınız. Toplumun Çağlayan’ı basacağı kadar korkuyorsan demek ki korkulacak bir şey yapıyorsunuz. Ekrem Başkan’ın avukatları doğru adımlar attılar. Kararın arkasındayız.

Özgür Özel'den İktidara 'Gaziosmanpaşa' Tepkisi - Resim : 3

'ADAY ÇIKARAN NAMERTTİR'

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı’na haksızca tutuklama yapıldı. Dakika dakika gösteriyor, ispatlıyorlar. Tutuklamaya itirazın olumlu olmasını bekliyoruz. Gaziosmanpaşa’da belediye başkanı gitmedi ki seçiyorsunuz. Doğrusu AKP’nin aday çıkarmayıp CHP aday seçsin demesiydi. Yarın benzer olsun, AKP’ye bir vekil seçilecek olsun görün bakın Özgür Özel nasıl yapıyor. Hakan’a vekil seçiyorlar neden AKP’li? En yanlış işi sayın Erdoğan yaptı. Tebrik telefonu açmış, kutlamış. Aday çıkaran Özel namerttir. Çıkarmam ne gerekiyorsa onu yaparım.

Özgür Özel'den İktidara 'Gaziosmanpaşa' Tepkisi - Resim : 4

NE OLMUŞTU?

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe tutuklanıp görevden uzaklaştırılmıştı. Meclis’te yapılan oylamayla AKP'li Eray Karadeniz başkanvekili seçilerek görevine başlamıştı.

AKP'li Karadeniz, "Gaziosmanpaşalı çocukların belediye başkanı olmaya gayret eden bir anlayışla çalışacağız" ifadelerini kullanmıştı.

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Kaynak: ANKA

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